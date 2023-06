"Skynest": Air New Zealand bietet Schlafkabinen in der Economy Class an

von Laura Csapó Nach einer Nacht im Flieger am anderen Ende der Welt aufwachen – das klingt nach mehr Glanz und Gloria als es ist. Wer sich für ein Ticket in der Holzklasse entscheidet, kommt oft gar nicht erst zum Schlafen. Air New Zealand will das nun ändern.

Vor drei Jahren hat die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand ihr so genanntes "Skynest" vorgestellt, nun soll das Konzept umgesetzt werden.Schon ab September 2024 sollen Fluggäste die Schlafkabinen buchen können – auch in der Economy Class.

"Skynest": Kabinen für eine Schlafpause

So genannte Schlafpods werden auch in Großstadthotels immer beliebter – denn dort ist der Platz in der Regel knapp und die Pods werden zu einer günstigeren Alternative für das klassische Hotelzimmer. Solche Kabinen bieten nicht viel Platz, aber doch genug zum Schlafen. Dasselbe Prinzip gilt für das "Skynest" von Air New Zealand.

Die lila beleuchteten Schlafkabinen bieten nach Angaben von Air New Zealand ein Stockbett – inklusive Bettwäsche, die nach jedem Intervall vom Kabinenpersonal getauscht wird. Jeder Pod hat einen Vorhang für ein wenig Privatsphäre, einen Lüftungsanschluss, eine Leselampe sowie USB-Ladeanschlüsse für Elektrogeräte.

Gebucht werden können die Kabinen nicht nur von Business-Class-Passagieren, sondern auch über die Tickets der Economy Class. Damit ist Air New Zealand ein echter Pionier auf dem Gebiet, denn es ist die erste Airline, die auch günstigeren Reiseklassen den entsprechenden Komfort beim Schlafen bietet.

Eine Schlafsession pro Passagier: Vier Stunden Schlaf müssen reichen

Einen Haken hat das Ganze aber doch: Die Schlafkabinen können nur für einen Zeitraum von vier Stunden gebucht werden. Passagiere dürfen auch nur einen Slot pro Flug nutzen, damit mehrere Personen in den Genuss der Schlaf-Session kommen. Vier Stunden Schlaf wird einigen vermutlich nicht reichen. Leanne Geraghty, Chief Costumer von Air New Zealand verteidigt den Ansatz aber mit einem Argument aus der Schlafforschung: Innerhalb von vier Stunden könnten Passagiere gleich zwei REM-Zyklen (Rapid Eye Movement) durchlaufen, die jeweils etwa 90 Minuten dauerten, sagte sie gegenüber der Washington Post.

Das Ende der Schlafphase wird den Passagieren mit Licht signalisiert. Wer nicht aufwacht, wird vom Bordpersonal geweckt, heißt es in der Mitteilung von Air New Zealand.

Vier Stunden können Passagiere das Skynest mieten – und nur eine Session pro Flug. Geweckt wird man mit Licht – oder vom Flugpersonal, sollte man verschlafen. © Julian Light / Air New Zealand

Eingesetzt wird das "Skynest"-Konzept in den Boeing 787-Dreamlinern der Fluggesellschaft – zuerst auf den Langstreckenflügen von Auckland nach New York und von Auckland nach Chicago. "Nordamerika ist der perfekte Markt für Skynest", sagt Air New Zealand Chief Customer und Sales Officer Leanne Geraghty. Denn bei Langstreckenflügen wie diesen würden Komfort und Schlaf besonders geschätzt, heißt es in der Mitteilung.

Kein Wunder – denn Flüge von Neuseeland dauern aufgrund der isolierten Lage des Landes besonders lange. Die Verbindung von Auckland nach New York gehört mit über 17 Flugstunden zu den längsten Nonstop-Flügen, die man buchen kann. (Auf Platz 1 ist aktuell Singapur – New York.)

Auch die australische Airline Qantas will ab 2025 die Langstreckenflugwelt revolutionieren – mit Verbindungen von Sydney nach London und New York, nonstop und mit einer Dauer über 20 Stunden. Das "Project Sunrise" soll Passagieren der Economy Class ebenfalls mehr Komfort bieten mit so genannten "Wellbeing Zones", die aber anders als bei Air New Zealand nicht mit Betten ausgestattet sein sollen.

Schlafen hat seinen Preis: Mehrere hundert Dollar für die Schlafkabine

Wer sich in den "Skynest"-Schlafkabinen von Air New Zealand ausstrecken will, muss tiefer in die Tasche greifen als der normale Economy Class Passagier. Wie tief, hat die Airline noch nicht abschließend festgelegt. Aber Chief Customer Leanne Geraghty rechnet laut Pressemitteilung mit einem Preis von 400 bis 600 Dollar pro 4-Stunden-Session.

Rechnet man den Preis zum Preis für das normale Economy-Ticket dazu, wird man sich vielleicht fragen, ob man nicht gleich ein Ticket für die Business Class kaufen kann, die ohnehin mit Betten ausgestattet ist. Klare Antwort: Nein. Denn Flüge der Business-Class von Auckland nach New York kosten ungefähr 5000 bis 6000 Dollar.

Ein Platz in der Economy Class inklusive Skynest wird sich wohl zwischen 1600 und 1900 Dollar bewegen. Probleme beim Einschlafen sollte man dann aber trotzdem nicht haben, denn auch dieser Schlaf bleibt Luxus.

Quellen: Air New Zealand (1), (2), Qantas, Washington Post