Sehen Sie im Video: Fünfmal so groß wie die Titanic – Hier sehen Sie das größte Kreuzfahrtschiff der Welt im Video.

















Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist zum ersten Mal in See gestochen. Die „Wonder of the Seas" ist ein echtes Schiff der Superlative, mit 362 Meter Länge und 70 Meter Höhe ist es rund fünfmal größer als die Titanic. Das Schiff kommt einem schwimmendem Wunderland gleich. Auf 18 Etagen finden sich unzählige Attraktionen: Ein riesiges Aquatheater, Kletterparks, drei Wasserrutschen, eine Eisbahn oder ein Surf-Simulator. Selbst eine Art Parkanlage, mit über 20.000 Pflanzen und Bäumen ist in der Mitte des Schiffes zu finden. Und so hat es fast drei Jahre lang gedauert, den Luxusliner zu bauen. Kosten: Rund 1,2 Milliarden Euro. Damit ist die „Wonder of the Seas" nicht nur das größte, sondern auch das teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt. Bis April diesen Jahres dreht das Schiff noch in der Karibik seine Runden. Ab Mai wird es dann im Mittelmeer unterwegs sein. Ab rund 960 Euro kann man dann selber für eine Woche auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt unterwegs sein.

