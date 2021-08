Jetzt aber raus! Lockdown ist vorbei, die Inzidenzen purzeln, es darf wieder gelebt werden. Doch wohin soll es gehen? Wir haben in der Redaktion nach ganz persönlichen Tipps gefragt. Herausgekommen sind 26 Vorschläge über nahezu alle Bundesländer verteilt. Die Liste mit dem Vorschlägen beginnt im hohen Norden in Büsum, wendet sich dann dem Nordwesten zu, schwenkt Richtung Osten Richtung Eisenach und Bad Schandau, weilt dann gen Westen in den Ruhrpott und dreht schließlich in den Süden bis nach Füssen und den Bodensee.