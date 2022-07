9-Euro? 29 Euro? 69 Euro? Die Frage, was Bus und Bahn fahren in Deutschland in Zukunft monatlich kosten soll, beschäftigt viele stern-Leserinnen und -Leser. Lesen Sie hier eine Auswahl der Zuschriften.

Was folgt auf das 9-Euro-Ticket? Der jüngste Vorschlag des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), ab September ein 69-Euro-Ticket an den Start zu bringen, sorgt für Diskussionen. Etliche stern-Leserinnen und -Leser reagierten auf den Kommentar "Verspielt diese Chance nicht!" vom vergangenen Freitag und teilten der Redaktion ihre Meinung zum 9-Euro-Ticket und dem möglichen Nachfolger mit. Lesen Sie hier eine Auswahl der Zuschriften:

Wünschen uns 29-Euro-Ticket

"Wir als Familie finden das Angebot sehr gut. Natürlich kann man verstehen, dass es nicht bei neun Euro bleiben kann, aber 69 Euro sind wiederum zu viel. Da lohnt es sich für uns als Familie wieder nicht, das Auto stehen zulassen. Wir finden das Bahnfahren allgemein viel zu teuer. (...) Als Familie würden wir uns ein 29-Euro-Ticket wünschen. Da wäre realistisch für Familien umzusetzen, da jetzt eh alles teurer wird." (Becci W., Bremen)

69 Euro sind zu viel

"69 Euro sind definitiv zu viel, um bundesweit mit Regionalzügen unterwegs zu sein. Ich nutze das Angebot des 9-Euro-Tickets und auch meine Tochter hat seit Juni eines. Ich selber habe ein Auto und spiele mit den Gedanken, mein Auto abzugeben und mir einen Arbeitsplatz zu suchen, der mit Bus und Bahn gut erreichbar wäre – aber wirklich nur dann, wenn der Preis auch stimmt. 9 Euro sind definitiv zu wenig, aber ein guter Test, um zu prüfen wie die Bevölkerung ein solches Angebot annimmt. Maximal 50 Euro wären das höchste der Gefühle. Für Normalverdiener wäre das akzeptabel." (Metin K.)

Am richtigen Ende sparen

"Ein Nachfolgeticket wäre der richtige Weg, wobei 69 Euro für viele Familien bzw. Einzelpersonen doch noch zu teuer wäre. Bei steigender Inflation und hohen Energiekosten ist das auch nur bedingt bezahlbar. Vielleicht ist es möglich, am richtigen Ende und nicht am falschen zu sparen." (Hannelore R.)

Lohnt sich nicht

"Ich finde die Idee eines erschwinglichen Tickets prima, für mich wird es sich dennoch nicht lohnen. Ich fahre zwei- bis dreimal pro Woche bis zu maximal vier Stationen innerorts Das kostet mich zwölf bis 15 Euro. Da wäre ein 69-Euro-Ticket leider zu teuer und ich würde wieder das Auto nehmen müssen. Schade!" (Barbara K.)

Regionales Angebot

"Ich wäre für ein bundesweit gültiges 50-Euro-Ticket und einen 'Frankfurt-Pass' für 35 Euro." (Giuseppe P.)

Zum Scheitern verurteilt

"Die 69-Euro-Idee ist gut. Der Preis ist für diejenigen, die immer den ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr; Anm. d. Red.) nutzen, attraktiv, aber für Leute wie mich, die nur gelegentlich oder auf Grund der zu hohen Preise für die kurzen Strecken nie den ÖPNV genutzt haben, völlig indiskutabel. Das 9-Euro-Ticket haben meine Gattin und ich uns jeweils gekauft, dabei sind wir dann gelegentlich Kurzstrecke in den Nachbarort gefahren, wobei wir dann unter dem Strich Kosten gespart haben. Diesen Monat haben wir es gekauft, obwohl wir es erst einmal genutzt haben. Für 69 Euro, also 138 Euro für zwei Personen, fahre ich diese wenigen Male wieder lieber wesentlich preisgünstiger mit dem Auto. 9 Euro haben wir bezahlt, ohne konkret zu wissen, ob wir das Ticket überhaupt benutzen. 69 Euro: nein danke. Und damit wäre es zum Scheitern verurteilt, es würden nur diejenigen nehmen, die ohnehin täglich fahren, die anderen nicht. Maximal 29 Euro pro Ticket wären für uns wohl noch akzeptabel, eher aber weniger, damit es lohnenswert erscheint." (Michael S.)

Ein echter Gewinn

"Ich würde ein 69-Euro-Ticket sehr gerne nutzen. Ich habe ein Abo-Ticket für Köln, das mit etwa 139 Euro deutlich teurer ist. Solch ein Ticket, das auch für ganz Deutschland gilt, wäre ein echter Gewinn." (Horst M.)

Tolles Pilotprojekt

"Was für ein tolles Pilotprojekt wir gerade durchleben. Vielerorts habe ich begeisterte Menschen getroffen, die mit dem und durch das 9-Euro-Ticket Regionen erkunden, die zwar nicht weit von ihrer Heimat sind, aber trotzdem jahrelang nicht besucht wurden. Deutschland würde profitieren von einem Folgeangebot. Denn gemeinsame Mobilität verbindet Menschen miteinander, verbindet Menschen mit ihrem Land und ermöglicht vielen auch mal neue Wege, neue Strecken zu gehen, oder eben zu fahren. Ein Schritt in die richtige Richtung!" (Anja M.)

9-Euro-Ticket ausgenutzt

"Ich bin 30 Jahre nicht mehr mit Bus und Bahn gefahren – das 9-Euro-Ticket habe ich ausgenutzt und fand es nicht schlecht. Für 69 Euro würde ich es nicht kaufen, da könnte ich eher tanken und wäre unabhängig." (Hermann S.)

Weniger Tarife

"Ich bin froh über dieses preisgünstige Ticket. Ich bin Pendlerin und zahle sonst rund 300 Euro monatlich für Bus und Bahn. (...) Ich würde es begrüßen, in Zukunft billiger zu fahren und nicht so viele Tarife zu haben." (Kerstin H.)

Am gesellschaftlichen leben teilnehmen

"Für Sozialgeldempfänger und Rentner mit Grundsicherung sollte es weiterhin das 9-Euro-Ticket geben, damit auch sie besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können." (Anonym)

Kleineres Auto

"Ich finde die 69-Euro Idee großartig! Ich würde mir dann auch Gedanken über ein kleineres Auto machen." (Eberhard F.)

Maximal 15 Euro

"Man wollte ja den Pendler-Autoverkehr minimieren und nicht unbedingt Deutschland-Reisen fördern. Mein Vorschlag daher: Die Aktion in die Verkehrsverbünde eingliedern. Ein Preis von zehn bis 15 Euro wäre dort akzeptabel und würde bestimmt Anklang finden." (Elke S.)"

Tolle Idee

"Tolle Idee. Wer täglich zehn Kilometer zur Arbeit fährt, legt bei 20 Arbeitstagen im Monat 400 Kilometer zurück. Bei einem Verbrauch von acht Litern wären dies rund 64 Euro. Ergo 29, 39 oder 49 Euro pro Monat für ein Ticker, damit es sich auch lohnt." (Thomas S.)

Grenze bei einem Euro pro Tag

"Das 9-Euro-Ticket ist ein voller Erfolg und wurde auch von mir genutzt. Das Auto benutze ich nur noch wenn nicht anders möglich, z.B. aus Zeitgründen. Ein Nachfolgeangebot sollte in jedem Fall kommen. Das Angebot mit 69 Euro ist jedoch definitiv zu teuer. Das 9-Euro-Ticket Ticket kauft man auch, ohne schon genau zu wissen, welche Strecken man fahren wird. Mit 69-Euro macht man das aufgrund des hohen Preises nicht mehr. Für mich liegt die Grenze bei einem Euro pro Tag, also im Monat 30 Euro." (Herbert K.)

In der Freizeit umgestiegen

"Grundsätzlich bin ich Autofahrer. In der Freizeit, also für Ausflüge etc., nutze ich aber aber seit dem 9-Euro-Ticket nur noch die Regionalzüge. Auch meine 17-jährige Tochter nutzt das Ticket, um Deutschland zu erkunden. Aber 69 Euro wären auch okay." (Andreas L.)

Mobilität muss erschwinglich sein

"Lasst das 9€-Ticket dauerhaft! Mobilität im Nahverkehr muss für alle erschwinglich sein!" (Saskia F., via Facebook)

ÖPNV ist ein Witz

"9-Euro-Ticket gekauft, sechsmal S Bahn gefahren, dreimal zu spät gekommen und einmal ausgefallen. Sollen Sie mir das Ticket schenken – ich gehe lieber zu Fuß oder fahre mit dem Bobbycar. (...) Der ÖPNV ist in Deutschland leider ein Witz! Mir tun alle Pendler leid, die darauf angewiesen sind." (Julia P., via Facebook)

Würde es nicht kaufen

"Ich würde es mir nicht kaufen. 69 Euro sind zu viel. Das rentiert sich für jemanden, der sonst kein Ticket, holt nicht. Für diejenigen, die eh ein Monatsticket brauchen, ist es ein Vorteil. Aber jemanden vom bequemen Auto abbringen wird dieses Ticket nicht." (Anita B., via Facebook)

Regionales Angebot

"Ich fände gut, wenn regional zum Beispiel ein 49-Euro-Ticket angeboten würde (ggf. ermäßigt für 29 Euro) und deutschlandweit ein 69-Euro-Ticket (ermäßigt 49 Euro). Dann hätte man die Wahl bzw. braucht sich nur das teurere Ticket zu kaufen, wenn man tatsächlich in dem Monat woanders unterwegs sein möchte." (Rita V., via Facebook)

Tarifgrenzen weg

"Genau so sollte es weitergehen. Ein paar Euro hin oder her sind nicht so wichtig. Die Tarifgrenzen müssen fallen, um den ÖPNV attraktiver und unkomplizierter zu machen." (Monika L., via Facebook)

Sollten sich alle leisten können

"Der Ticketpreis sollte so gestaltet sein, dass sich alle ein solches Ticket leisten können und alle am öffentlichen Nahverkehr teilhaben können. Also entweder extra Sozialticketpreise einführen oder die entsprechenden Regelsätze und Zuschüsse entsprechend erhöhen. (...) Der Preis muss so sein, dass sich das jeder leisten kann und Auto fahren muss einfach deutlich teurer werden." (Dago G., via Facebook)

Abzocke

"Mehr als 39 Euro würde ich dafür nicht zahle. 9 Euro finde ich zu günstig und 69 Euro sind Abzocke!" (Niko A., via Facebook)

Auch 100 Euro zahlen

"Ich würde auch 100 Euro für ein solches Ticket bezahlen, wenn es deutschlandweit gültig wäre. Viele Monatsfahrkarten in den Großstädten sind schon fast so teuer und nur auf die Tarifzone oder Wabe begrenzt." (Mia L., via Facebook)

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.