Auch das Kleingedruckte lesen: Das 9-Euro-Ticket ist komplizierter als gedacht. Wie die Deutsche Bahn einräumt, dürfen nicht alle als Regionalzüge verkehrenden Bahnen mit der Flatrate-Fahrkarte genutzt werden.

Mit dem 9-Euro-Ticket im Juni, Juli und August quer durchs Land. Bahnfahren so viel man will und wohin man will. Einzige Regel: Es dürfen nur Nachverkehrszüge genutzt werden. So einfach könnte es sein. Könnte.

Denn etwas komplizierter wird es doch. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag deutlich gemacht hat, ist nicht überall, wo Nahverkehrszug dran steht auch Nahverkehrszug drin.

Als solche gelten im Bereich des Staatskonzerns die Zuggattungen Regionalbahn, Regionalexpress, Interregioexpress und S-Bahn. ICEs, Intercitys und Eurocitys dürfen als Fernzüge mit dem 9-Euro-Ticket nicht genutzt werden.

9-Euro-Ticket nicht in allen Regionalzügen gültig

Und an dieser Stelle wird es kompliziert bis kurios – und eigentlich nur etwas für wahre Kursbuch-Liebhaberinnen und -Liebhaber: Auf mehreren deutschen Strecken verkehren Züge, die sowohl Nahverkehrszug und als Fernverkehrszug gelten.

Zum Beispiel fahren auf der Verbindung von Bremen nach Norddeich Mole, von Stuttgart über Singen nach Konstanz oder auch von Doberlug-Kirchhain Fernzüge, die auch mit Nahverkehrstickets benutzt werden können. Der Grund: Oftmals wäre eine Intercity-Linie auf diesen Verbindungen unwirtschaftlich, sodass die Bundesländer die Fahrten bezuschussen, dafür aber auch die Mitnahme von Fahrgästen mit Nahverkehrstickets verlangen.

Einmalige Aktion Für neun Euro pro Monat durchs Land: Mit diesen Regionalzügen können Sie bald richtig Strecke machen 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Hamburg-Altona bis Westerland

Weitere Infos Rund 240 Kilometer lang ist die Strecke von Hamburg-Altona nach Westerland auf Sylt. In knapp drei Stunden kommen Sie mit dem Regionalexpress umsteigefrei aus der Hansestadt über Heide und Husum auf Deutschlands nördlichste Insel. Die spektakuläre Fahrt über den Hindenburgdamm (Foto) mitten durchs Wattenmeer ist inklusive.Weitere Infos hier Mehr

An den Bahnhöfen und in den Fahrplänen werden diese Züge meist mit Nummern aus dem Fern- und Nahverkehr angekündigt, zum Beispiel "IC 281/RE5" für eine Verbindung von Stuttgart nach Singen (Hohentwiel). In der Internet-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn steht in diesen Fällen ergänzend: "Nahverkehrsfahrkarten werden anerkannt."

Für alle Verbindungen ab dem 1. Juni gilt dies jedoch nicht mehr. Hier erscheint der klein geschriebene Hinweis "9-Euro-Ticket nicht gültig". Auf Nachfrage stellte die Deutsche Bahn bei Twitter jetzt klar: "Das 9-Euro-Ticket ist nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden (z.B. IC, EC, ICE) gültig, auch dann nicht, wenn andere Nahverkehrsfahrkarten in Fernverkehrszügen gelten."

Wer mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs sein möchte, muss in Zukunft also aufpassen: Nicht jeder Nahverkehrszug ist auch ein Nahverkehrszug. Es heißt dann, ganz genau nachzulesen, welches Tochterunternehmen des Konzerns den Zug betreibt: DB Fernverkehr (meist weiße Wagen mit rotem Streifen) oder ein DB-Regio-Unternehmen (häufig rote Wagen mit grauen Streifen). Denn: Danach filtern lässt sich in der Reiseauskunft nicht. Diskussionen mit den Schaffnerinnen und Schaffnern scheinen programmiert.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber noch: Laut Bahn laufen derzeit noch Verhandlungen mit den Aufgabenträgern (also in der Regel den Bundesländern) über eine mögliche Anerkennung des 9-Euro-Tickets. Man habe diesen ein Angebot unterbreitet.