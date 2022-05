Sehen Sie im Video: Achterbahn, Karussell oder Wildwasserbahn – dieser deutsche Freizeitpark ist der beste in Europa.





Vorweggenommen: den besten findet man hierzulande. In das Ranking eingeflossen sind Kategorien wie Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Bewertungen und natürlich die Attraktionen. Auf Platz 3 schaffte es das Disneyland in Paris. Der Freizeitpark gehört wohl zu den bekanntesten Parks überhaupt. Allerdings erhält der 2.230 Hektar großer Freizeitkomplex Abzüge in Punkto „Preis-Leistungs-Verhältnis". Auf Platz 2: Der niederländische Freizeitpark Efteling Die stets gut besuchte Anlage hat vor allem für Kinder so einiges zu bieten. Platz 1: Der Europa-Park im Breisgau. Seit der Park 1975 eröffnet wurde, zieht er die Massen an. Der Freizeit- und Themenpark erhielt in fast allen Kategorien des Rankings eine hohe Punktzahl.

