Wer aktuell mit dem Flugzeug verreisen will, benötigt Nerven aus Stahl. Seit Wochen wird von Überlastung auf den Airports berichtet, von schier kilometerlangen Warteschlangen am Check-in und vor den Security-Checks, von Flügen, die sich verspäten oder gleich ganz ausfallen. Obendrauf herrscht mancherorts ein Kofferchaos. Und das in der Hauptreisezeit. Zwei der derzeit absolut unberechenbarsten Flughäfen befinden sich, das zeigen Daten von FlightAware, auch noch in Deutschland.

Das Unternehmen hat zwischen dem 26. Mai und 19. Juli Daten von Flügen gesammelt und überprüft, an welchen Flughäfen der Welt am meisten schief läuft, "CNN" berichtete. So mussten Reisende, die den Flughafen Toronto nutzten, am häufigsten auf ihren Flug warten. Der kanadische Flughafen führt das Negativ-Ranking in puncto Verspätungen an. Mehr als die Hälfte aller Flüge flogen in dem geprüften Zeitraum nicht pünktlich. Aber auch am größten deutschen Flughafen läuft es in diesem Sommer nicht viel besser. Frankfurt muss sich mit Platz zwei begnügen. München als zweiter deutscher Airport in den Verspätungs-Top-10 landet laut FlightAware auf dem siebten Platz.

In China und den USA werden am meisten Flüge gestrichen

Aber nicht nur auf die Verspätungen hatte die Seite einen Blick. Auch auf Flüge die gänzlich gestrichen wurden. Geht es nach Flugausfällen sind vor allem Flughäfen in China und den USA betroffen. Am chinesischen Shenzhen Bao'an International Airport fielen in dem betrachteten Zeitraum 7,9 Prozent aller geplanten Flüge aus, aber auch am Guangzhou Baiyun International Airport (5,2 Prozent) und am Chongqing Jiang bei International Airport (4,6 Prozent) konnten viel Reisende nicht wie gebucht fliegen.

Platz zwei, drei und acht der Flughäfen mit den meisten Flugausfällen belegen die USA: Newark Liberty International Airport (7,4 Prozent), LaGuardia Airport (7 Prozent) und Ronald Reagan Washington National Airport (5 Prozent). Der einzige europäische Flughafen, der es in diese wenig schmeichelhafte Top 10 geschafft hat, hat seine Adresse in den Niederlanden. Am Airport Schiphol in Amsterdam fielen demnach 3,9 Prozent der Flüge aus.