Seit der Pandemie ist an unbeschwertes Reisen kaum noch zu denken. Aber es gibt einen kleinen Trost: Verschiedene virtuelle Reiseerlebnisse bringen wenigstens einen Hauch von Ferne ins eigene Wohnzimmer.

Seit mehr als einem Jahr spielt sich unser Leben aufgrund des Coronavirus hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab. Dabei ist und bleibt die im Hintergrund zu erkennende Küche des Kollegen während eines Videocalls vermutlich der aufregendste, unbekannte Ort, den wir in dieser Zeit neu entdecken können. Doch das muss nicht so bleiben: Im Internet lassen sich zahlreiche eindrucksvolle, virtuelle Touren finden, um dem Corona-Alltag kurz zu entfliehen und ein Gefühl von Ferne und Freiheit zu bekommen – und das ganz bequem vom Sofa aus.

Die Chinesische Mauer

Die Chinesische Mauer erstreckt sich über mehrere Provinzen Nordchinas © Edi Chen / Picture Alliance

Ein Besuch dieses Weltwunders darf bei keiner Reise durch das Land der Mitte fehlen: Die Chinesische Mauer ist mit ihrer (heutigen) Gesamtlänge von 6350 Kilometern das größte, von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt und zieht sich durch mehrere Provinzen Nordchinas. Von zu Hause aus lassen sich vier Abschnitte der Mauer kostenlos virtuell bestaunen – wunderschöne 360° Ausblicke inklusive.

Das Heilige Land

Der Felsendom in Jerusalem © Marius Becker / Picture Alliance

Wie wäre es mit einem Kurztrip durch Israel und seine religiösen Stätten? Weit über 50 Stationen von der Klagemauer bis zum Toten Meer lassen sich kurzerhand vom Sofa aus erkunden. Damit sich der virtuelle Urlauber bei diesen zahlreichen Sightseeing-Optionen nicht verläuft, hilft ihm eine Landkarte beim Navigieren.

Mit dem Taxi um die Welt

Mit dem Taxi lassen sich bequem neue Städte erkunden (Symbolbild) © Christoph Hardt/Geisler-Fotopress / Picture Alliance

Einfach zurücklehnen, aus dem Taxifenster gucken und eine neue Stadt erleben – kein Problem mit der Web-App Drive & Listen! Dank der Anwendung lassen sich verschiedene Städte ganz leicht von der virtuellen Straße aus erkunden. Ihnen ist der Verkehr in New York City zu hektisch? Dann genießen Sie doch einfach eine entspannte Taxifahrt entlang der Strandpromenade in Nizza. Ein kleines Highlight: Jede Taxifahrt in einer der über 60 verschiedenen Städte kann mit regionalen Radiosendern untermalt werden – sowie natürlich mit ortstypischer Geräuschkulisse.

Auf den Gipfeln der Welt

Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt © Aryan Dhimal / Picture Alliance

Normalerweise ist Bergsteigen ein Hobby exklusiv für Profis. Mit dem #project360 wird das Erklimmen der höchsten Berge jedoch auch für Laien zum beeindruckenden Erlebnis. Ob der Mount Everest, das Matterhorn oder der Mont Blanc, kein Berg ist mehr zu hoch und kann dank der interaktiven Touren Schritt für Schritt bezwungen werden – und das ganz ohne Wanderstiefel. Atemberaubende 360° Ausblicke garantiert.

Die Moschee-Madrasa von Sultan Barqūq

Willkommen in Ägypten! Bereits Ende des 14. Jahrhunderts wurde dieser beindruckende Gebäudekomplex vom damaligen Sultan Baqūq erbaut. Jetzt kann sich der virtuelle Besucher Klick für Klick seinen eigenen Weg durch die historische Moschee-Madrasa in Kairo bahnen.

Ab auf Safari

Auf Safari lassen sich die zahlreichen Wildtiere Afrikas beobachten (Symbolbild) © ARTUSH / Picture Alliance

Elefanten, Löwen oder Nilpferde gemeinsam mit einem professionellen Tourguide beobachten, der auch noch einiges zu den Wildtieren erklären kann? Dieses Safari-Erlebnis gibt es auch für Zuhause: "WildEarth" bietet jeden Morgen zum Sonnenaufgang und jeden Abend zum Sonnenuntergang – afrikanischer Zeit versteht sich – Live-Touren durch die afrikanische Wildnis. Für alle Morgenmuffel werden die Safaris aber auch fürs spätere Anschauen aufgezeichnet.

Auf den Spuren der Inkas

Die Inkastadt Machu Picchu ist heute Weltkulturerbe © Tino Plunert / Picture Alliance

Zu den wichtigsten religiösen, politischen und kulturellen Zentren des untergegangenen Inkareiches zählte die Stadt Machu Picchu. Wurde das Weltkulturerbe und der ganze Stolz der Peruaner in den vergangenen Jahren noch von Touristen überrannt, lässt sich die Stadt auf dem Berg jetzt praktisch menschenleer virtuell erkunden – mit beeindruckenden Rundumblicken.

Auch wenn virtuelle Reiseerlebnisse eine richtige Reise vermutlich nie ersetzen können, so bieten sie doch immerhin Ablenkung vom eintönigen Corona-Alltag und liefern garantiert die ein oder andere Inspiration für die nächste tatsächliche Reise.