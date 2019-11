Beeindruckende Bilder aus einer verschneiten Märchenwelt: Die Finnin Sanni Oksannen kurvt zwischen tief verschneiten Nadelbäumen umher. Das Video von ihrer Snowboardfahrt in Lappland postet sie auf Instagram.





Der Clip wurde bereits über 240.000 Mal angesehen. Die Studentin schreibt dazu: "Nachts snowboarden ist doch gar nicht mal schlecht. Dass noch November ist, macht es aber sogar noch viel besser."





Auf ihrem Kanal zeigt sie sich die Sportlerin auch beim Skaten und Wakeboarding hauptsächlich aber auf der weißen Piste. Ob am Tag oder in der Nacht: Mit ihren Winter-Wunderwelten wird sie also bestimmt auch in Zukunft noch viele Menschen verzaubern.