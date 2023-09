von Eugen Epp Hündin Maia befand sich in Obhut von Mitarbeitern der Fluggesellschaft Delta Airlines – und entkam am Flughafen in Atlanta. Nach wochenlanger verzweifelter Suche ist sie nun wieder aufgetaucht.

Für Paula Rodriguez war es ein Schock: Die Frau aus der Dominikanischen Republik war mit ihrer Hündin Maia in die USA gereist. Über Atlanta wollte sie nach Kalifornien. Doch an dem Flughafen im US-Bundesstaat Georgia ging ihr Haustier verloren.

Den Vierbeiner wiederzufinden, war kein einfaches Unterfangen: Schließlich gilt der Hartsfield-Jackson Airport in Atlanta als der Flughafen mit dem weltweit größten Passagieraufkommen. 93,7 Millionen Fluggäste wurden dort im vergangenen Jahr abgefertigt. Dementsprechend groß war die Angst, der Hündin könnte etwas zugestoßen sein. Doch bald sind Besitzerin und Haustier wieder vereint. Wie der Flughafen mitteilte, wurde Maia in der Nähe der Frachtabfertigungshallen entdeckt. Sie sei müde, auf den ersten Blick aber in guter Verfassung.

Flughafen Atlanta: Hündin entwischte und stürmte über das Rollfeld

Als nächstes steht ein Besuch beim Tierarzt an, der die Hündin gründlich durchchecken soll. Dann soll Maia wieder zurück nach Hause kommen. Eine große Erleichterung für die Besitzerin: Der Verlust ihrer Hündin sei für sie ein "Albtraum", hatte Paula Rodriguez dem US-Sender CNN gesagt. "Jeder, der mich kennt, weiß, was sie mir bedeutet. Ich gehe nirgend ohne sie hin."

Zu dem Drama war es gekommen, weil Rodriguez nach Schwierigkeiten mit ihrem Visum die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt worden war. Deshalb sollte sie am Tag nach ihrer Ankunft wieder in ihr Heimatland zurückfliegen. Die Nacht verbrachte sie in einem Auffanglager für Migranten. Hunde waren dort jedoch nicht zugelassen, so habe sich ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft Delta Airlines um Maia gekümmert. Das sollte er zumindest – aber als Rodriguez zurück in die Dominikanische Republik fliegen sollte, war die Hündin nicht mehr auffindbar.

Es stellte sich heraus, dass ein Mitarbeiter den Zwinger, in dem sich die Hündin befand, im Auto geöffnet hatte. Maia war danach davongelaufen und über die Landebahn geflitzt. Drei Wochen lang versteckte sich das Tier auf dem mehr als 4000 Hektar großen Flughafengelände. Jetzt darf Maia endlich wieder zu seiner Besitzerin, bei der sie schon seit sechs Jahren lebt.

Quellen: CNN / Hartsfield-Jackson Airport Atlanta

