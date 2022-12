Wochenlang haben wir drauf hingefiebert – und schon ist Weihnachten fast wieder vorbei. Ganz egal, wie wir die Feiertage letztendlich verbracht haben, was uns von ihnen bleiben wird, ist meist die Erinnerung an ein paar Tage Auszeit vom "normalen" Alltag. Nachdem die Coronavirus-Pandemie in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass Weihnachten nur mit Einschränkungen gefeiert werden konnte, war in diesem Jahr wieder etwas mehr Normalität möglich. Und zwar weltweit.

Ganz egal, ob in Australien, in Amerika oder in Afrika, Europa oder Asien – überall war zu beobachten, dass die Menschen wieder an den traditionellen Veranstaltungen teilnehmen, sich in Gruppen treffen und gemeinsam und ausgelassen das Weihnachtsfest feiern. Es sind Bilder, die viele von uns lange Zeit vermisst haben, manche ohne es vielleicht zu wissen: ausgelassene Australier beim Fußball spielen, Hunderte Briten beim Eisbaden oder den südkoreanischen Premierminister im Weihnachtsmannkostüm.

Es gab aber auch hoffnungsvolle Bilder aus Ländern, die es aktuell alles andere als leicht haben: die Menschen in der Ukraine haben trotz Krieg gemeinsam Weihnachten gefeiert und beleuchtete Weihnachtsbäume aufgestellt und die kleinen Freuden des Alltages genossen – trotz Luftangriffen von russischer Seite. Wie genau das aussah und wie andere Länder in diesem Jahr Weihnachten gefeiert haben, zeigen wir Ihnen in unserer Fotostrecke.