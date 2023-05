Zwei australische Teenager versuchen, mit fast sechs Kilo Gepäck am Körper in den Flieger zu kommen

Flugreisen Zwei australische Teenager versuchen, mit fast sechs Kilo Gepäck am Körper in den Flieger zu kommen

von Wiebke Tomescheit Ihr Handgepäck war über dem Gewichtslimit. Anstatt die teure Extra-Gebühr an die Airline zu zahlen, probierten die beiden Mädchen es mit einem Trick.

Es sollte nur ein recht kurzer Inlandsflug für zwei 19-Jährige aus Australien werden, doch die Reise von Melbourne nach Adelaide gestaltete sich für Adriana Ocampo und ihre Freundin Emily Altamura letztendlich ebenso abenteuerlich wie amüsant. Die beiden Studentinnen hatten ohnehin schon eine stressige Zeit am Flughafen von Melbourne verbracht: Der Flieger, den sie eigentlich nehmen wollten, wurde nämlich in letzter Minute gecancelt. Nachdem sie die Wartezeit bis zum Ersatzflug überstanden hatten, sollte es endlich zum Boarding gehen – und vorab überprüften die Mitarbeiter:innen der Airline "Jetstar" das Handgepäck der Reisenden.

Die schlechte Nachricht: Adrianas kleiner Koffer war fast sieben Kilo zu schwer. Um ihn trotzdem mitnehmen zu können, hätte sie 65 australische Dollar zahlen müssen (ca. 40 Euro). Viel Geld für eine 19-Jährige – weshalb die beiden Studentinnen beschlossen, das Problem anders zu lösen. Ocampo räumte einen Haufen Kleidung aus ihrem Koffer und begann, so viel wie möglich davon anzuziehen. Emily half ihr dabei. Die beiden Mädchen filmten sich bei ihren ungelenken Versuchen, immer mehr T-Shirts und Pullover übereinander zu ziehen.

Australierinnen ziehen mehr als fünf Kilo Kleidung an

"Der ganze Flughafen starrt uns an", kichert Adriana im Video. Gegenüber der "Daily Mail" sagte sie später: "Ich sah aus wie ein Bär. Ich bin relativ klein und schmal und verwandelte mich in das komplette Gegenteil. Ich dachte: Ich sehe aus wie dieser eine Junge aus 'Charlie und die Schokoaldenfabrik'." Am Ende waren beide Mädchen so dick angezogen, dass im Koffer nur noch eine Jeans, einige Socken und zwei Paar Schuhe lagen. Den Rest trugen sie am Körper. 15 zusätzliche Kleidungsstücke!

Weil die Ankleide-Aktion so lange gedauert hatte, waren die Freundinnen schließlich die letzten Passagiere am Gate. Der Stress und die Wartezeit entluden sich bei beiden in nicht enden wollenden Lachanfällen, und auch die Crew der Airline nahm es mit Humor. "Natürlich sehen wir so etwas von seiner lustigen Seite, dennoch gibt es die Gepäckregularien ja, damit es für alle Reisenden fair ist", kommentiert eine Sprecherin von "Jetstar". "Es ist wichtig, das Gewicht des Gepäcks zu überprüfen, damit jeder im Flieger genügend Platz für seine Sachen hat, und damit wir die Sicherheitsvorschriften erfüllen."

Eine vernünftige Lösung

Am Ende waren sich alle Beteiligten glücklicherweise einig, ohne dass es Streit mit dem Personal oder ein Sicherheitsrisiko gab: Adriana bezahlte nämlich schließlich doch die Extragebühr – und konnte ihre diversen Schichten Kleidung wieder ausziehen und in den Koffer packen. Emily ebenso. Beide hatten schon beim Gang zum Gate stark schwitzend festgestellt, dass sie den Flug derart eingemummelt nicht überstehen würden. Aber: Der Versuch verdient Respekt!

Quellen: TikTok, "Daily Mail"