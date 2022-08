Sehen Sie im Video: Internationales Ranking – das sind die besten Länder zum Auswandern.

















Der Traum vom Auswandern – für viele Menschen ein Lebensziel.

Doch natürlich stellt sich die Frage wohin?

Das Auswanderer-Netzwerk InterNations hat Menschen die diesen Schritt gewagt haben, nach ihren Erfahrungen befragt. Insgesamt haben 12.000 Auswanderer mit 177 Nationalitäten aus 181 Ländern an der Umfrage teilgenommen.

Kriterien wie beispielsweise Lebensqualität, Gastfreundlichkeit, Sicherheit, Verwaltung, digitale Infrastruktur oder die finanzielle Situation wurden dabei berücksichtigt.

Das Ergebnis hat InterNations jetzt in einem Ranking veröffentlicht. Auf Platz eins der besten Länder für Auswanderer landet Mexiko. Besonders die gastfreundliche Bevölkerung hat die befragten dabei überzeugt. Auch bei den Themen digitale Infrastruktur, Wohnen, Sprache und Verwaltung konnte Mexiko punkten. Nicht zuletzt lobten die befragen auch die kulinarische Vielfalt und die Natur und Umwelt.

Ebenfalls aufs Treppchen schafften es Indonesien auf Platz zwei und Taiwan auf Platz drei. Mit Portugal und Spanien sind auch zwei europäische Länder unter den Top fünf.

Deutschland schaffte es nur auf Platz 42. Bei den Themen digitales Leben, Verwaltung, Wohnen und Sprache landet Deutschland sogar auf dem letzten Platz weltweit.

Besonders repräsentativ ist das Ranking jedoch nicht. So reichten 50 Umfrage-Teilnehmer pro Land, damit die jeweilige Nation im Ranking auftauchen konnte.









