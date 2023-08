Es ist nicht immer fair, angesichts der Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn auf andere Länder wie Japan zu verweisen. Doch wer am Bahnhof mal wieder auf einen verspäteten ICE wartet, wegen einer geänderten Wagenreihung ans andere Ende des Bahnsteigs oder sogar zu einem anderen Gleis sprinten muss, der denkt wohl trotzdem sehnsüchtig an Zustände wie in dem fernostasiatischen Land. Dort sind Verspätungen so selten, dass sie von den Medien prompt als Hauptnachricht aufgegriffen werden, wenn sie doch mal vorkommen. Doch kann sich die Deutsche Bahn bei anderen Ländern wirklich etwas abgucken?

Deutschland hinkt bei Bahn-Pünktlichkeit hinterher

Vielerorts sind die Züge zuverlässiger unterwegs als in der Bundesrepublik. Vergleichbar sind die Werte allerdings nur bedingt. Zum einen wird die Pünktlichkeit jeweils unterschiedlich definiert und gemessen. Hinzu kommt, dass das deutsche Schienennetz das größte und eines der komplexesten in Europa ist und die Betreiber somit vor besondere Herausforderungen stellt. Dennoch wird das Thema Bahn in anderen Ländern seit vielen Jahren deutlich beherzter angegangen.

