Ein Ranking des Reiseanalyse-Portals OAG verrät, welches die meistgeflogenen Routen der Welt sind.

Unterschieden ist zwischen Inlandsflügen und internationalen Strecken.

Auf Platz eins der Liste der Inlandsflüge landet die Route Jeju International – Seoul Gimpo. Mit täglich 224 Maschinen und Platz für über 16 Million Passagiere ist sie mit Abstand die meistgeflogene Strecke der Welt.

Mit acht weiteren Flugrouten in der Top 10 können asiatische Inlandsrouten das Ranking klar für sich entscheiden.

Die Internationalen Strecken werden angeführt von der Route Kairo, Ägypten, nach Dschidda, Saudi-Arabien.

Durchschnittlich wird die Strecke täglich von 35 Maschinen frequentiert. 3.234.683 Sitzplätze bietet die Route in diesem Jahr.

Zweitplatziert ist die Strecke zwischen Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Riad in Saudi-Arabien. Auf der Route finden 3.191.090 Millionen Menschen Platz. Auf Rang 3 landet die Strecke New York – London mit 2.848.044 Sitzplätzen.

