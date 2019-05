Laut einem Bericht des ARD-Magazins Kontraste und des RBB könnte der geplante Eröffnungstermin des neuen Berliner Flughafens BER wegen der Verwendung nicht zugelassener Dübel gefährdet sein. Demnach habe ein nicht näher genannter Insider berichtet, dass Umbaumaßnahmen im Bereich des Fluggastterminals erforderlich seien, weil Kabeltrassen mit Dübeln in Kalksandstein-Wänden montiert seien, die für die Last der Kabelstränge, ebenso wie im Brandfall, nicht zugelassen seien. Neben den Umbauten seien nachträgliche Genehmigungen für etwa 20.000 verbaute Dübel erforderlich. In einer aktuellen Pressemitteilung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wird bestritten, dass im sogenannten Medienkanal des Fluggastterminals aufwendige Rückbauten notwendig seien. Auch die Behauptung, dass durch nicht genehmigte Dübel die Eröffnung im Oktober 2020 gefährdet sei, sei nicht korrekt. Richtig sei, dass grundsätzlich Metalldübel verbaut worden seien, mit denen es aus technischer Sicht kein Problem gebe. Für diese Dübel seien Genehmigungen beantragt. Am Mittwoch hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im Rahmen eines Medienrundgangs die Einhaltung des Eröffnungstermins bestätigt. "Der Flughafen Berlin-Brandenburg wird im Oktober 2020 eröffnet. Wir haben die Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Seit etwa drei Jahren befinden wir uns in den Prüfprozessen. Die Prüfprozesse werden im Sommer so weit sein, dass sie die finale Gesamtprüfung durchführen werden, die im Sommer beginnt und im Herbst werden wir dann der Bauaufsichtsbehörde die Fertigstellung mitteilen. Ich glaube es ist für keine Stadt ein Ruhmesblatt wenn es ein großes Infrastrukturprojekt nicht in time und cost realisieren kann. Insofern habe ich viel Verständnis für die öffentliche Kritik. Meine Aufgabe ist aber eine andere. Meine Aufgabe ist, und die meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diesen Flughafen ans Netz zu bringen, um dieser Peinlichkeit ein Ende zu bereiten." Nach Angaben des ARD-Magazins Kontraste liegen die Baukosten für den BER derzeit bei geschätzten rund 7,3 Milliarden Euro.