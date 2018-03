Der Tiroler Heinz Zak zählt seit vielen Jahren weltweit zu den renommiertesten Berg- und Kletterfotografen. Selbst mit 59 begleitet er noch die Weltelite des Kletterns in den schwierigsten Routen. Seine Heimat ist und bleibt jedoch das Karwendelgebirge. Zu jeder Tages- und Jahreszeit ist er im Karwendel unterwegs. Er ging Routen, die man zuvor für unmöglich gehalten hatte. So überschritt er den Karwendelhauptkamm im Winter ohne Seil! Das sind 36 Gipfel mit insgesamt 10.000 Höhenmetern. Eine unglaubliche Leistung. Derzeit arbeitet Zak gerade an einem Bildband über Tirol für National Geographic.