United Airlines gibt den Vorreiter und will die gesamte Flugzeugflotte mit Hinweisen in Blindenschrift ausstatten. Die Lufthansa zeigt sich zurückhaltend.

Diese Änderung könnte Millionen Reisenden eine Erleichterung bringen. Die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines – eine der größten weltweit – will ihre gesamte Flotte mit Hinweisen in Brailleschrift für im Sehen eingeschränkte Passagiere ausstatten. So sollen zum Beispiel die Sitzplätze oder die Toiletten in Zukunft mit den taktilen Hinweisen ausgestattet werden, um den betroffenen Menschen die Orientierung zu erleichtern.

Lufthansa plant keine Blindenschrift

Die geplante Neuerung teilte United Airline in dieser Woche mit. Die Umrüstung der rund 900 Maschinen soll bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein. Nach eigenen Angaben ist die US-Airline die erste Fluggesellschaft, die sich mit ihrer gesamten Flotte in dieser Form auf Blinde und andere im Sehen eingeschränkte Reisende einstellt – knapp 200 Jahre nach Erfindung der Brailleschrift.

Blindenverbände in den Vereinigten Staaten begrüßen den Schritt von United Airlines und fordern andere Fluggesellschaften zur Nachahmung auf.

Auch in Deutschland sind Hinweise in Blindenschrift an Bord von Flugzeugen bislang nicht üblich – und das wird auch bei der größten Fluggesellschaft des Landes, der Lufthansa, vorerst so bleiben. "Aktuell planen wir das auch nicht einzuführen", heißt es auf stern-Anfrage aus der Konzernzentrale. Stattdessen setze die Kranich-Airline auf eine persönliche Betreuung von Fluggästen, die im Sehen eingeschränkt sind. "Dieser Service lässt sich zum Flug hinzubuchen", erklärt die Fluggesellschaft weiter.

"Darüber hinaus sind unsere Flugbegleiter im Umgang mit diesen Reisenden geschult, sodass jede Hilfe angeboten werden kann, die benötigt wird." Unter anderem hebt der Konzern hervor, dass es für Betroffene eine separate, persönliche Sicherheitseinweisung gebe oder die Anordnung des Essens auf dem Tablett erklärt werde.

"Wir sind da sehr gespannt"

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband verweist darauf, dass die Lufthansa auf Inlandsflügen einer Begleitperson von im Sehen Eingeschränkten einen kostenlosen Mitflug ermöglicht. Gleichwohl fordert die Interessenvertretung die Verwendung der Brailleschrift an möglichst allen öffentlichen Orten. Bei der Deutschen Bahn wird die taktile Schrift bereits vielerorts eingesetzt, wenn auch längst nicht flächendeckend. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland mehr als eine Million blinde oder sehbehinderte Menschen.

Völlig ausgeschlossen ist es aber nicht, dass die Lufthansa noch umschwenkt. "Wir beobachten natürlich die Erfahrungen, die unser Star Alliance Partner United macht und sind da sehr gespannt", so das Unternehmen.

Quellen: United Airlines, American Council of the Blind, Lufthansa, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband