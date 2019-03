Nach zwei tödlichen Flugzeugabstürzen innerhalb weniger Monate droht Boeings 737-Max-Serie vom Verkaufsschlager zum Krisenfall zu werden. Nun wurde auch der deutsche Luftraum für Maschinen dieses Typs gesperrt (lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen). Zuvor hatte bereits die britische Luftfahrtbehörde mitgeteilt, dass sie den Luftraum Großbritanniens für Maschinen dieses Typs sperrt.

Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 von Ethiopian Airlines in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluggesellschaft Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben. Mehrere Länder sowie Äthiopiens nationale Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hatten Startverbote für alle Flugzeuge des Typs verfügt.

+++ 16.44 Uhr: Airline-Chef: Piloten hatten vor Absturz Probleme mit Flugkontrolle +++

Die Piloten der in Äthiopien verunglückten Boeing 737 Max 8 haben der Flugsicherung kurz vor dem Absturz von Problemen berichtet, die Maschine unter Kontrolle zu halten. Das sagte der Vorstandsvorsitzende von Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, dem Nachrichtensender CNN. Welche Probleme es genau waren, blieb aber zunächst unklar. Ethiopian hatte bislang noch keine Details preisgegeben, was in den letzten Minuten im Cockpit passiert ist.

Der Airline-Chef sagte weiter, die am Montag gefundenen Flugschreiber würden nun zur Auswertung ins Ausland geschickt. Normalerweise werden sie ins Herstellerland geschickt, in diesem Fall die USA. Der Flug ET 302 von Addis Abeba nach Nairobi war am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache mit 157 Menschen an Bord in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt abgestürzt.

+++ 16.39 Uhr: Frankreich sperrt Luftraum für Boeing 737 Max +++

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max in Äthiopien sperrt Frankreich seinen Luftraum für Maschinen dieses Typs. Das teilte die zivile Luftfahrtbehörde DGAC mit. Französische Fluggesellschaften hätten keine Boeing 737 Max in ihren Flotten. Zuvor hatte auch Deutschland seinen Luftraum für diese Flugzeuge gesperrt.

+++ 16.37 Uhr: US-Präsidentschaftskandidatin verlangt Flugverbot für 737 Max +++

Elizabeth Warren, Kandidatin der Demokraten im US-Präsidentschaftswahlkampf, fordert die US-Luftfahrtbehörde FAA dazu auf alle Boeing 737 Max-Flugzeuge sofort zu stoppen, berichtet der Sender CNN. "Solange wir nicht wissen, was die Ursache der Abstürze ist, wurden ernsthafte Fragen gestellt, ob diese Flugzeuge ohne gesondertes Training für Piloten in den Dienst gestellt wurden, um Geld zu sparen." Warren verlangte außerdem eine Anhörung im Kongress.

+++ 16.35 Uhr: Reihenweise Maschinen kehren um +++

Offenbar kehren zahlreiche Boeing-Maschinen des umstrittenen Flugzeugtyps 737 Max um. Das zeigen unter anderem Luftraumaufnahmen von "Flightradar24" auf Twitter. Demnach würden alle Maschinen des Flugzeugtyps im Auftrag der türkischen Fluglinie Turkish Airlines, die sich derzeit in der Luft befinden, nach Istanbul umkehren.

+++ 16.30 Uhr: Statement von Boeing: "Volles Vertrauen in Sicherheit" +++

Der US-Flugzeugbauer Boeing beharrt auf der Sicherheit seiner nach zwei Abstürzen innerhalb eines halben Jahres stark in die Kritik geratenen Baureihe 737 Max. "Wir haben volles Vertrauen in die Sicherheit", teilte der Konzern mit. Boeing äußerte aber nach etlichen Startverboten weltweit Verständnis dafür, dass Aufsichtsbehörden und Airlines "Entscheidungen treffen, die sie am angemessensten für ihre Heimatmärkte halten".

+++ 16.22 Uhr: Deutscher Luftraum für Boeing 737 Max 8 gesperrt +++

Nach dem Flugzeugabsturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien wird der deutsche Luftraum für Maschinen dieses Flugzeugstyps gesperrt. Das sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Nachrichtensender n-tv, wie sein Ministerium bestätigte. "Sicherheit geht absolut vor. Bis alle Zweifel ausgeräumt sind, habe ich veranlasst, dass der deutsche Luftraum für die Boeing 737 Max ab sofort gesperrt wird."