Nachhaltigkeit auf Reisen ist inzwischen mehr als nur ein Trend. Der Wunsch, umweltbewusster um die Welt zu bummeln, hat sich tief in den Köpfen der Urlauber verankert. In einer Umfrage der Plattform Booking.com, an der 33.228 Personen aus 35 Ländern teilnahmen, gaben 80 Prozent an, dass nachhaltiges Reisen für sie eine große Bedeutung habe. Die meisten von ihnen planen, den Vorsatz in die Tat umzusetzen und wollen in den nächsten zwölf Monaten bewusst nachhaltig Urlaub machen.

Booking.com weist nachhaltige Unterkünfte aus

Die Tourismusbranche hat sich schon lange auf diese Bedürfnisse eingestellt und bemüht sich, das Thema Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus zu rücken. Das zeigte sich auch auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Ob Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Reedereien oder ganze Destinationen – alle wollen grüner werden. Die Ideen dafür sind zahlreich. Unter anderem setzt man auf Entschleunigung und Naturnähe, abgelegene und unbekannte Destinationen, moderne Technologien für Transportmittel und nachhaltige Rohstoffe (hier mehr dazu).

Auch Booking.com hat Ende 2021 ein Nachhaltigkeitsprogramm eingeführt, bei dem Unterkünfte das "Travel Sustainable"-Abzeichen erhalten können. Nach Angaben des Unternehmens ist das Ziel der Plakette, Urlaubern eine "leicht verständliche Möglichkeit zu bieten, ein breiteres Spektrum an nachhaltigeren Aufenthalten zu identifizieren".

Mit "Travel Sustainable" werden die Bemühungen von Unterkünften anerkannt, zu einem nachhaltigen Reiseerlebnis beizutragen. Diesen grundliegenden Gedanke unterteilt Booking.com in 32 spezifische Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die von den Hotels umgesetzt werden können. Sie reichen von Abschaffung der Einweg-Plastik-Toilettenartikeln bis hin zur Umstellung des Betriebs auf erneuerbare Energien.

Aus den 500 Reisezielen mit den meisten zertifizierten Unterkünften hat Booking.com zehn konkrete Destinationen ausgewählt und diese nach dem größten Anteil an Unterkünften mit der Kennzeichnung sortiert. An diesen Orten finden Urlauber also besonders viele als nachhaltig klassifizierte Unterkünfte vor. Dass diese meist von Natur umgeben sind oder in grünen Smart Cities liegen, versteht sich fast von selbst.