Inspiration für die nächsten Reise gesucht? Gerade zu Beginn das Jahres, wenn sich der Winter hierzulande in die Länge zieht, kommt Fernweh auf. Viele Menschen nutzen die ersten Monate des Jahres, um ihren Urlaub zu planen. Die meisten Länder haben inzwischen nahezu alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Dementsprechend hoch ist die Auswahl an Reisezielen. Eine frühzeitige Buchung könnte sich lohnen. Darauf haben Experten des Vergleichsportals Check24 gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe hingewiesen. "Flüge in beliebte Urlaubsregionen werden mit einem späteren Buchungszeitpunkt oft viel teurer", sagte der Geschäftsführer Flug bei Check24, Christian Meier.

Booking.com zeichnet die gastfreundlichsten Städte aus

Laut Meier sparen Reisende 26 Prozent, wenn sie Flüge für den Sommerurlaub im Januar statt erst im Juli buchten. Das dürfte kaum überraschen, denn die Reisebranche rechnet mit einer hohen Auslastung und hofft, Verluste aus den Pandemie-Jahren wieder wettzumachen. Hinzu kommt die Inflation, die die Preise zusätzlich in die Höhe treibt. Es sei davon auszugehen, dass das Preisniveau im Verlauf des Sommers nicht sinken wird. Daher seien Frühbucher-Rabatte attraktiver, bestätigt auch Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert.

Der Reiselust tut das keinen Abbruch. In einer Online-Umfrage des Reiseportals Booking.com gaben 47 Prozent der Deutschen an, 2023 wieder Reiseabenteuer erleben zu wollen. Die Buchungen für die Sommersaison seien in den zurückliegenden Monaten gut angelaufen. "Wir sehen einen starken Start im gesamten Reisemarkt, und auch der Anteil an Frühbuchern steigt im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich", berichtet der Tui-Chef der Deutschen Presse-Agentur.

Doch auch 2022 hat es zahlreiche Reisende wieder in die Ferne gezogen. Die gastfreundlichsten Urlaubsziele hat das Portal Booking.com mit den Traveller Review Award belohnt. Die Auszeichnung basiert auf über 240 Millionen Kundenbewertung und damit auf der persönlichen Erfahrung der Urlauber. Weltweit haben 1,36 Millionen Unterkunftspartner in insgesamt 220 Ländern einen Award erhalten. Die Städte mit der höchsten Dichte an ausgezeichneten Unterkünften sind zusätzlich zu einer Liste zusammengefasst worden. Diese zeigt die zehn gastfreundlichsten Städte der Welt. Die Gewinner verteilten sich auf fünf Kontinente und "umfassen versteckte Küstenparadise, ländliche Reiseziele umgeben von atemberaubender Natur sowie eine lebhafte lateinamerikanische Metropole", schreibt Booking.com in einer Mitteilung. Auch eine deutsche Stadt hat es in die Top Ten geschafft.

Mit Material der dpa und afp