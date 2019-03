Die Passagiere des British-Airways-Flugs BA3271 glaubten zunächst an einen schlechten Witz. "Welcome to Edinburgh", verkündete ein Mitglied der Kabinenbesatzung kurz nach dem Touchdown am Montagmorgen. Doch ein kurzer Blick aus dem Fenster genügte, um festzustellen, dass die Maschine vom Typ BAE 146-200 nicht wie geplant in Düsseldorf, sondern in der schottischen Hauptstadt gelandet waren. Gestartet war der Flieger am Morgen um 7:45 Uhr am London City Airport in den Docklands. Durchgeführt wurde er von der deutschen Charterfluggesellschaft WDL Aviation mit - und auch das ist kein Scherz - Sitz in Köln.

Pilot füttert Computer mit falschen Daten

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Pilot der Maschine vor dem Start die falschen Fluginformationen erhalten und entsprechend die falschen Koordinaten eingegeben. Wie es zu diesem Fehler kommen konnte, konnte British Airways zunächst nicht erklären. "Die Sicherheit der Passagiere war zu keinem Zeitpunkt gefährdet", hieß es lediglich.

Not a great start to the week —thanks to a mistakenly filed flight plan, a WDL Aviation flight operating for British Airways flew to Edinburgh when it was supposed to go to Düsseldorf. https://t.co/1y1byUZrCm pic.twitter.com/rMlYBSDll5 — Flightradar24 (@flightradar24) March 25, 2019

Über den Kurznachrichtendienst Twitter wurden während des unfreiwilligen Stopps in Edinburgh weitere Details bekannt. So berichteten Passagiere unter anderem, dass die Toiletten verstopft und blockiert seien. Zweieinhalb Stunden mussten sie in der Maschine ausharren. Erst um 10:50 Uhr hob Flug BA3271 wieder vom Edinburgh Airport ab - dieses Mal mit dem richtigen Flugziel.

@British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh 😅? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery... #BA3271 #frequenttravel #britishairways — Son Tran (@sontrantuan) March 25, 2019

Sichere Landung - vier Stunden zu spät

In einer offiziellen Erklärung entschuldigte sich British Airways bei seinen Kunden und versprach, sich mit allen Passagieren in Verbindung zu setzen. Die erreichten ihr ursprüngliches Reiseziel Düsseldorf schließlich um 13 Uhr - mit einer Verspätung von etwa vier Stunden.