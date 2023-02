Sehen Sie im Video: Wohnmobile, Caravans und Reiseziele – das sind die Camping-Trends 2023.









Nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause ist sie endlich wieder am Start: Auf der Reise + Camping in Essen, der größten Urlaubsmesse in NRW, präsentieren rund 750 Aussteller und Destinationen aus 16 Ländern die neuesten Trends und Highlights rund um die Themen Ferien und Freizeit. O-Ton Viktoria Groß, Deutscher Camping Club e.V. Bei den Caravanen und Wohnmobilen wird die Kombinationsnutzung immer beliebter, da immer mehr Camping-Fans häufiger zu unterschiedlichen Reisezielen aufbrechen. Dabei steigt der Anspruch an Komfort und raffinierte Raumnutzung. O-Ton Jochen Regenbogen, Dethleffs Hilfreich bei der Raumnutzung sind neben innovativen Fahrradtransportern platzsparende, elektrische Energieversorgungssysteme. Ein Highlight ist ein ausfahrbares Dachgeschoss inklusive Arbeitsplatz. O-Ton Bern Kaminski, Camping Krings Die Luxusklasse präsentiert sich mit flexiblen Grundrissen. Hier spielen neben der optimalen Raumnutzung auch besonders hochwertige Materialien eine Rolle. O-Ton Markus Freitag, Concorde Und auch bei den Zelten steigt der Anspruch an hochwertige, nachhaltige und robuste Materialien – egal ob sie vor oder über den Mobilen genutzt werden. Den Komfort holt man sich hier z. B. durch neuartige Stimmungslichter per Glasfaserelement. O-Ton Robert Schorstein, Oase Outdoors Auch die Nachfrage nach Mobilheimen steigt. Sie werden durch ihren wachsenden Komfort auch immer häufiger als Erstwohnsitz genutzt. Fahrradliebhaber können sich über ein neues Rennrad in der Elektrovariante freuen. Und bei den Reisezielen liegt das weite Skandinavien im Trend. O-Ton Gitte Hoeg Andersen, Destination Sønderjylland Insgesamt sieht die Branche optimistisch in die Zukunft. Die Messe zeigt, dass der Austausch mit den Konsumenten enorm wichtig ist, denn sie entscheiden am Ende was sich am Markt durchsetzt.

