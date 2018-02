Wegen des chinesischen Neujahrsfestes sind landesweit rund 390 Millionen Menschen unterwegs. Da kann es an den Bahnhöfen schnell unübersichtlich werden. Auch hier am Bahnhof in Dongguan. Beste Voraussetzungen für Langfinger. Doch nicht mit dieser Frau. Die überlässt nichts dem Zufall und behütet ihr Gepäck wie ihren Augapfel - auch während der Sicherheitskontrolle. Ganz zur Überraschung des Security-Personals. Denn die staunten nicht schlecht, als zwischen Handgepäck und Taschen die Silhouette einer Frau auf dem Bildschirm des Gepäck-Scanners erscheint. Hinterher wird noch kurz kontrolliert, ob auch wirklich alles noch da ist. Wir können allerdings versichern: Auf den Bildern des Scanners verhält sich nur eine Person verdächtig und das ist die junge Frau selbst.