von Rebecca Häfner Einfach runter von der Couch und rein ins Abenteuer – so lässt sich das Rezept von Christo Foersters kleinen Alltagsfluchten beschreiben. Wie aus einer Schnappsidee für ihn eine echte Eskapade wurde und wie jeder ohne großes Budget die Welt vor der Haustür entdecken kann.

Christo Foerster ­– dieser Name steht eigentlich für Mikroabenteuer, also kleine Ausflüge vor der eigenen Haustür. Doch für knapp zwei Monate hat sich der Hamburger auf sein bisher größtes Abenteuer begeben. Von Süd nach Nord, einmal quer durch Deutschland. 1602 Kilometer von der Zugspitze bis nach Sylt, 1000 Kilometer mit dem Stand-up-Paddleboard auf dem Wasser, den Rest zu Fuß. 54 Tage unterwegs mit 40 Kilogramm Gepäck. Warum der Mann der kleinen Abenteuer plötzlich zu einer großen Reise aufbrach, wie er zu den kleinen Alltagsfluchten kam und wie jeder raus aus der Komfortzone und rein in die nächste Eskapade starten kann, erzählt er im Interview mit dem stern.