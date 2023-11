DB Navigator ist down – Bahn-App wirft Fehlermeldungen aus

Seit Mittwochnachmittag gibt es Probleme mit der DB-Navigator-App. Das Unternehmen teilte mit, an der Behebung zu arbeiten und verwies auf Alternativen.

Nichts geht mehr: Die DB-Navigator-App der Deutschen Bahn ist am Mittwochabend zusammengebrochen. "Leider ist der DB Navigator zurzeit down. Es wird bereits daran gearbeitet", erklärte das Unternehmen in den sozialen Netzwerken nach zahlreichen Beschwerden von Nutzenden.

Wer die Funktionen der App nutzen will, also zum Beispiel eine Verbindung heraussuchen oder eine Fahrkarte kaufen möchte, stößt auf eine Fehlermeldung. Einloggen ist bisweilen ebenfalls nicht möglich. Das Portal "allestoerungen.de" verzeichnete eine Vielzahl von gemeldeten Problemen mit der App.

Als Alternative stehe den Kundinnen und Kunden der Bahn die Webseite des Unternehmens zur Verfügung, die auch über Mobilgeräte zu erreichen ist.

Einen Grund für die technischen Probleme nannte die Bahn nicht. "Die Dauer der Behebung ist derzeit nicht bekannt", schrieb das Unternehmen.

In fünf Bundesländern ist der 1. November ein Feiertag (Allerheiligen), das Reisendenaufkommen ist entsprechend hoch.

Die DB-Navigator-App, in der zum Beispiel auch digitale Fahrkarten gespeichert werden, war erst kürzlich runderneuert worden. Viele Nutzende kritisierten den Entfall von einigen Funktionen der alten Version. 2022 wurden dem Konzern zufolge 90 Millionen Tickets über den DB Navigator gebucht.

