Sehen Sie im Video: Besser vermeiden – Der schlechteste Flughafen der Welt liegt in Europa.

















Jedes Jahr erstellt die deutsche Website AirHelp eine Weltrangliste, in der sie die besten und schlechtesten Flughäfen der Welt auflistet. Die Rangliste berücksichtigt die Verspätungen beim Abflug und bei der Ankunft von Flügen, die Qualität der angebotenen Dienstleistungen und die Anzahl der in der Infrastruktur vorhandenen Restaurants und Geschäfte. Insgesamt wurden weltweit 132 Flughäfen genauer unter die Lupe genommen. Der laut der Webseite schlechteste Flughafen der Welt liegt dabei in Portugal oder genauer gesagt in Lissabon. Mit 5,76 von möglichen 10 Punkten landet dieser auf dem unrühmlichen letzen Platz. Besonders in Sachen Pünktlichkeit hat dieser mit 4,7 von möglichen 10 Punkten schlecht abgeschnitten. Der beste Flughafen der Welt liegt laut dem Ranking in Doha, Katar. Der Hamad International Airport erreicht mit 8,39 von möglichen 10 Punkten nahezu die Bestnote.

Mehr