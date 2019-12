Nach Angaben der Deutschen Bahn ist Klimaaktivistin Greta Thunberg am Samstag in der Ersten Klasse gereist und habe einen Sitzplatz gehabt. Zuvor hatte die 16-Jährige, auf dem Rückweg in ihre schwedische Heimat, ein Bild via Twitter veröffentlicht, das sie mit viel Gepäck auf dem Boden eines ICE zeigt. "Reisen in überfüllten Zügen durch Deutschland", schrieb sie unter anderem dazu (lesen Sie hier mehr dazu).

Deutsche Bahn: "An Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse"

Viele Nutzer auf Twitter reagierten mit Spott über die Bahn. Der Konzern reagierte am Sonntagmorgen zunächst mit den Worten: "Wir wünschen Greta eine gute Heimfahrt. Und arbeiten weiter hart an mehr Zügen, Verbindungen und Sitzplätzen." Am Sonntagmittag legte das Unternehmen auf Twitter nach: "Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist."

Nähere Angaben dazu konnte die Deutsche Bahn auf Nachfrage des stern zunächst nicht machen. Womöglich werde man im Laufe des Tages ein ausführlicheres Statement veröffentlichen. Etwa offen bleibt, ob Greta Thunberg eine Sitzplatzreservierung hatte oder ihr der Platz von der Deutschen Bahn nachträglich angeboten wurde. Thunberg selbst hat sich zu der Reaktion der Deutschen Bahn bisher noch nicht geäußert.

Thunberg lehnt es ab zu fliegen, weil dabei besonders viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Über den Atlantik war sie zweimal gesegelt, unter anderem hatte sie sich mehrmals bei der Weltklimakonferenz in Madrid zu Wort gemeldet. Am Freitag hatte sie auf der Durchreise von Madrid zurück in die Heimat noch einen kurzen Zwischenstopp im italienischen Turin eingelegt und auf einer Demonstration gesprochen. Nach monatelangem Reisen ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Hause.

Quellen: Twitter (Deutsche Bahn / Greta Thunberg), Zuglink.de, mit Material der Nachrichtenagentur DPA