Sehen Sie im Video: Verkehrsminister Wissing zieht "erstes" 9-Euro-Ticket – ab dem 1. Juni geht es los. STORY: Berufspendler und andere Reisende können Busse und Bahnen zwischen Juni und August für neun Euro pro Monat bundesweit nutzen. Der Bundesrat hat dem Gesetz am Freitag zugestimmt, das den verantwortlichen Ländern den Ausfall von 2,5 Milliarden Euro an Einnahmen für die drei Monate aus dem Bundeshaushalt sichert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP nannte das Ticket eine Chance. In einem symbolischen Akt bekam er am Freitag das "erste" 9-Euro-Ticket in Berlin, am Potsdamer Platz. "Hier ist die analoge Variante und hier ist das Digitale." "Frau Kreienkamp hat recht. Es ist eine Sensation, dass wir so was gemeinsam hingekriegt haben, Bund und Länder, eine riesen Kraftanstrengung. Dass der Bundesrat dem eben zugestimmt hat, freut mich sehr. Ich glaube, alles andere hätte die Menschen in Deutschland auch enttäuscht. Es gab so viele begeisterte Anhänger des 9-Euro- Tickets, die auf uns schon zugekommen sind und gesagt haben: Das mache ich." Außerdem sei das Ticket eine zu begrüßende Maßnahme, um der Bevölkerung den öffentlichen Nahverkehr nahezubringen. „Entscheidend ist, dass wir jetzt parallel zur Absenkung der Energiesteuern ein Angebot zum Energiesparen haben. Und selten war der ÖPNV so in aller Munde. Das ist auch eine enorme Werbeveranstaltung für den ÖPNV." Das Ticket gilt im gesamten Nahverkehr - also in allen öffentlichen Verkehrsmitteln abgesehen von Fernzügen etwa der Deutschen Bahn oder von den Zügen des Anbieters Flixtrain. Die Bundesländer müssen mit Verkehrsverbünden und Unternehmen das Vorhaben umsetzen. Sie hatten weitere 1,5 Milliarden Euro gefordert, angesichts gestiegener Energie- und Personalkosten - konnten sich aber nicht durchsetzen. Im Gesetz verankert sind allerdings Zahlungen von 1,2 Milliarden Euro zum Verlust-Ausgleich wegen der Corona-Pandemie. Kundenverbände und Verbraucherschützer haben gewarnt, dass es einen Ansturm gerade in den Sommer- und Ferienmonaten auf Regionalzüge etwa an die Küste oder in die Alpen geben werde, den die Bahnen nicht bewältigen könnten. Zudem könne es nach dem Auslaufen des Tickets eine Enttäuschung bei der Bevölkerung einstellen.

Ein Sommer-Sondertarif für Straßenbahnen, Busse und Regionalzüge: Der Bundesrat hat den Weg für das 9-Euro-Ticket freigemacht. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zu der Schnäppchen-Fahrkarte.

So billig war Öffentlicher Personennahverkehr in ganz Deutschland wohl noch nie: Dank des 9-Euro-Monatstickets sollen Millionen Menschen im Juni, Juli und August für kleines Geld in Busse und Bahnen steigen können. Mit der Sonderaktion will die Ampel-Koalition auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht Auto fahren, von den hohen Energiepreisen und massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten entlasten. Zugleich geht es um einen generellen Anreiz, stärker den Nahverkehr zu nutzen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte.

Nach dem grünen Licht des Bundesrates am Freitag kann das Schnäppchenangebot nun pünktlich in Kraft treten. Für die Verkehrsbetriebe wird es eine Großoperation, den erwarteten Andrang so zu bewältigen, dass die Charme-Offensive nicht zu Frust führt. Ein Überblick:

Wann und wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Das Ticket soll ab dem 1. Juni gelten — und dann jeweils im Juni, Juli und August für den Kalendermonat. Nicht möglich sind also gleitende Vier-Wochen-Zeiträume, etwa von Mitte Juli bis Mitte August. Die Fahrkarte verlängert sich nicht automatisch, muss also für jeden Monat einzeln gekauft werden.

Fahren kann man damit bundesweit beliebig oft in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Zügen und Fähren des Nah- und Regionalverkehrs, egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern. Nicht genutzt werden kann der Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity, den grünen Flixzügen und Fernbussen. Das Ticket gilt nur für die 2. Klasse.

Ab wann und wo kann man das Ticket kaufen?

Schon seit Montag ist das 9-Euro-Ticket nach Angaben der Bahn über die Internetseite bahn.de oder die App DB Navigator zu haben. Erwerben lässt es sich auch deutschlandweit an den Fahrkartenautomaten sowie in den Reisezentren der Bahn in den Bahnhöfen.

Laut Bundesverkehrsministerium planen die Verkehrsunternehmen zudem eine gemeinsame Online-Plattform, über die das Ticket digital gebucht werden kann. Auch ein Blick in die jeweiligen Apps der Verkehrsbetriebe kann sich lohnen, die das Ticket dort — wie beispielsweise die Berliner BVG — schon auflisten.

Was ist mit meinem Abo?

Für Abo-Kunden wird der Preis für ihre Monatskarte laut Bundesverkehrsministerium automatisch durch das jeweilige Verkehrsunternehmen auf neun Euro abgesenkt oder der Differenzbetrag in den Folgemonaten ausgeglichen. Die Deutsche Bahn und Verkehrsverbünde verweisen ebenfalls darauf, dass Abo-Kunden selbst nicht aktiv werden müssen.

Auch im Fall von Semestertickets für Studentinnen und Studenten, Jobtickets, oder sogenannten 9-Uhr-Abos arbeiten die Verkehrsunternehmen nach Ministeriumsangaben an der Erstattung für den Zeitraum Juni bis August. Kein Geld zurück gibt es hingegen für diejenigen, die eine Bahncard 100 haben, mit der sie auch den Nahverkehr nutzen können.

Kann man sein Fahrrad kostenlos mitnehmen?

Wenn ein bestehendes Abo das so vorsieht: ja — allerdings nur im jeweiligen Abo-Geltungsbereich, wie das Verkehrsministerium erläutert. Generell muss sonst ein Fahrradticket dazu gebucht werden. Die Bahn schickte schon vorsichtshalber als Warnung voraus, dass die Fahrradmitnahme wegen absehbar voller Züge nicht garantiert sei. An Feiertagen sollte man lieber darauf verzichten.

Und was ist mit Kindern?

Bei Kindern weist die Bahn darauf hin, dass diese unter sechs Jahren kostenfrei reisen und keine Fahrkarte benötigen. Sechs- bis 14-Jährige brauchen aber eine eigene Fahrkarte, also ein eigenes 9-Euro-Ticket.

Und mit Hunden?

Für Hunde kann laut Bahn grundsätzlich kein 9-Euro-Ticket erworben werden. Sie können demnach aber wie sonst auch üblich den regulären Tarifbestimmungen des jeweiligen Verkehrsverbundes entsprechend mitgenommen werden, gegebenenfalls mit einem separaten Ticket — abhängig beispielsweise davon, wie groß der Hund ist. Hier sollten sich Reisende also entsprechend informieren.

Kann man Sitzplätze reservieren?

Nein. Reservierungsmöglichkeiten gibt es in der Regel nur im Fernverkehr. Das 9-Euro-Ticket gilt aber nur im Nahverkehr.

Drohen überfüllte Busse und Bahnen?

Ein Nischenangebot ist der ÖPNV schon bisher nicht. Allein bei der bundeseigenen Bahn fuhren im vergangenen Jahr pro Tag mehr als drei Millionen Fahrgäste in knapp 22.000 Regionalzügen. Morgens und abends im Berufsverkehr herrscht in Ballungsräumen ziemliches Gedränge auf vielen Linien. Und an Sommerwochenenden sind Regionalbahnen ins Grüne generell gut gefüllt. Die Billigtickets fallen nun in die Ferienzeit, in der Schulkinder, Pendlerinnen und Pendler zeitweise nicht fahren. Manche könnten das Ticket aber für Ausflüge und Urlaubsreisen nutzen.

Wie groß wird der Andrang auf das 9-Euro-Ticket?

Genau weiß das niemand. Zu rechnen sei wohl mit ungefähr 30 Millionen Ticket-Nutzern pro Monat, erläuterte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Dies sei aber nur eine Schätzung. Politik und Branche setzen darauf, dass die spektakuläre Aktion jetzt viele dazu bringt, sich überhaupt einmal richtig damit zu befassen, wann und wie Busse und Bahnen im Umkreis eigentlich fahren.

Ungewiss ist auch, wie sich die parallele Entlastung an Tankstellen auf die Umsteigelust unter Autofahrern und Autofahrerinnen auswirkt. Denn ebenfalls vom 1. Juni bis 31. August wird wegen der stark gestiegenen Spritpreise die Energiesteuer auf das in der EU erlaubte Mindestmaß heruntergesetzt. Benzin könnte damit etwa 35 und Diesel etwa 17 Cent pro Liter günstiger werden.

Fahren ab 1. Juni auch mehr oder längere Züge?

Die Branche will alles auf Schiene und Straße bringen, was rollt. Auf einen Schlag und für begrenzte drei Monate in großem Stil Extra-Fahrzeuge zu ordern und Fahrpersonal dazu, geht aber nicht. Aktiviert werden sollen Reserven, "die aber nicht in einer nennenswerten Größenordnung" vorhanden sind, erklärte der Verband der Verkehrsunternehmen. Die Bahn macht nach Betriebsratsangaben wohl 40 bis 50 zusätzliche Doppelstockwagen betriebsbereit, viel mehr sei nicht drin. Mehr Aufwand dürfte zum Beispiel auch bei Reinigung und Service entstehen.

Warum ist das 9-Euro-Ticket nicht gleich kostenlos?

Diesen Vorschlag hatte es aus den Ländern tatsächlich gegeben. Einfach auf Tickets zu verzichten — und damit auch auf Kontrollen — hätte den Aufwand deutlich gesenkt, lautete eine Argumentation.

Ein Grund, dass nun ein kleiner Geldbetrag verlangt wird, ist aber auch der Blick über das Ende der Aktion hinaus. Bei zahlenden Kunden lässt sich die Nutzung besser analysieren. Geplant sind Befragungen. Wer nutzt auf welchen Strecken Busse und Bahnen, wenn es deutlich günstiger ist? Das ist für die Verkehrsbetriebe und die Politik eine spannende Frage, auch wenn es ja kaum bei 9 Euro pro Monat bleiben dürfte.