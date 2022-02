Eigentlich war die erste Reise der "Aida Cosma" für April 2021 geplant. Doch durch Corona verschoben die Meyer Werft in Papenburg und Aida Cruises die Übernahme des zweiten Riesenschiffes der Helios-Klasse. Erst jetzt nimmt das Kreuzfahrtgeschäft der in Rostock beheimateten Reederei wieder Fahrt auf: Elf von dreizehn Kussmund-Schiffen sind nun wieder im Betrieb.

Bis zur ersten Reise mit Passagieren am 26. April ab Hamburg sollte der Neubau in Bremerhaven liegen. Doch die dem Westwind sehr ausgesetzte Columbuskaje machte es erforderlich, dass das Schiff mit einer Angriffsfläche für die Winde von 60.000 Quadratmetern in Kiel sicherer geparkt werden konnte. Mehrere Februar-Stürme hat die "Cosma" bereits durchgemacht. "Die erste Feuertaufe mit bis zu neun Meter hohen Wellen hat das Schiff bereits bestanden", sagte Kapitän Tommy Möller im Gespräch mit dem stern bei der Üverfahrt von Kiel nach Hamburg.

Nach der fast baugleichen "Aida Nova", dem weltweit ersten mit Liquefied Natural Gas (LNG) angetrieben Kreuzfahrtschiff, dessen Indienstellung im Dezember 2018 erfolgte, stößt jetzt ein weiteres mit Flüssigerdgasantrieb zur Flotte. Doch im Vergleich zum Prototyp gibt es einige Modifizierungen, wie dem erweiterten Außenbereich mit Decks und Liegen im Heck oder der noch größeren Restaurantvielfalt.

Sicherheitsanweisung per Smartphone

Auch ist es das erste Aida-Schiff, in dem die Digitalisierung sichtbar voranschreitet: Die vor dem Auslaufen obligatorische Seenotrettungsübung erfolgt nicht mehr mit stundelangem Anstehen im dichten Gedränge, sondern per "digitaler Sicherheitsanweisung" über den TV-Bildschirm in der Kabine oder über das Bordportal auf dem Handy. Nur der Gang zur Rettungssammelstelle bleibt bestehen, wo man kurz die Bordkarte zeigt.

Bis zur Taufe am 9. April in Hamburg durch die Bahnradsportlerin Kristina Vogel pendelt die "Aida Cosma" als Ersatz für die "Aida Perla" auf der Metropolenroute ab Hamburg und läuft unter anderem die Häfen in Southampton, Cherbourg und Rotterdam an, eher die Taufreise sie ins westliche Mittelmeer zu den Abfahrtshäfen Barcelona und Palma führt.

In der Wintersaison 2022/23 wird das Schiff in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkehren. Das Ende des quantitativen Wachstums scheint mit der Indienstellung der "Cosma" erreicht zu sein. Weitere Neubauten sind bei Aida Cruises für die nächsten Jahre nicht geplant.

Lesen Sie auch:

- 25 Jahre Kussmund-Flotte – Wie Aida die Kreuzfahrt mehrmals revolutioniert hat

- "Aida Prima": Kreuzfahrtschiff hängt mit Passagieren im Orkan vor Helgoland fest

- Von großen und kleinen Schiffen in der Hafenstadt Hamburg : "Die Existenz der Branche ist gefährdet"