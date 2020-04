Ein guter Zug der Bahn: Da viele Menschen im Moment nicht reisen und damit auch den Rabatt ihrer Bahncard nicht nutzen können, erweitert die Deutsche Bahn ihre Kulanzregelungen. Man muss dafür nicht einmal eine Fahrkarte erworben haben.

Mit der jüngsten Aktion richtet sich die Bahn per E-Mail an die mehr als fünf Millionen Kunden, die im Besitz einer Bahncard sind. "Uns ist bewusst, dass das Reisen für viele derzeit nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich ist", heißt es in dem Schreiben. "Als Ausgleich bieten wir allen betroffenen Kunden mit einer BahnCard 25 oder BahnCard 50 einen Reisegutschein an."

Die Voraussetzung für den Gutschein, der nicht automatisch per E-Mail zugestellt wird, sondern extra beantragt werden muss, sei eine "aktuell gültige BahnCard und bei Neukunden zusätzlich ein Kauf der BahnCard bis einschließlich 13. März 2020". Die Höhe des Gutscheinwertes orientiert sich dabei an der Art Ihrer Bahncard und liegt zwischen 10 und 50 Euro

Die genau Höhe der Bahncard-Gutscheine ist unklar

Der stern hatte bei der Pressestelle der Deutschen Bahn nachgefragt, um die detaillierte Gutschein-Staffelung für die unterschiedlichen Bahncards zu erfahren. Diese konnte jedoch keine Auskunft geben.

Vermutlich werden Besitzer der Bahncard 25 in der 2. Klasse 10 Euro erhalten und die höherwertigen Gutscheine für Besitzer der Bahncard 50 in der 1. Klasse. Inhaber der Bahncard 100 bittet die Bahn sich an den Bahn-Comfort-Service zu wenden, dem Programm für Vielfahrer der Deutschen Bahn.

Die Gutscheine haben eine ungewöhnlich lange Gültigkeit, nämlich über einen Zeitraum von drei Jahren. Da mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist, werden die Kunden bis zum Erhalt der Gutscheine um Geduld gebeten. Die Bahn spricht von einer Bearbeitungszeit von bis zu vier Wochen nach der Beantragung.

Die Gutschein-Codes lassen sich am einfachsten mit der Bahn-App, den DB Navigator, auf dem Mobiltelefon beim Kauf eines Tickets einlösen.

Zur Betragung des Gutscheins sind eine E-Mail-Adresse sowie die Nummer der Bahncard erforderlich:

Hier geht es zum Online-Formular des Gutscheins

Est im Januar hatte die Bahn aufgrund der Mehrwertsteuersenkung auch die Preise für die Bahncard gesenkt: Für die Bahncard 25 in der 2. Klasse von 62 Euro auf 55,70 Euro, statt bislang 62 Euro. Für die Bahncard 50 sind statt 255 Euro jetzt nur noch 229 Euro fällig.

