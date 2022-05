von Gunnar Herbst Der Sommer kommt und das 9-Euro-Ticket auch! Zeit für eine Liste der besten Bahnstrecken durch Deutschland.

1 Hamburg – Sylt

Die schöne Nordsee-Insel ist immer eine Reise wert © Getty Images

Und dann rollt man aus Hamburg raus, immer weiter nach Norden, und denkt sich: Ist ja irre, wie platt das Land hier ist. Und wie beschaulich die Städte entlang der Marschbahn. Der Zug hält auch in kleinen Orten, hinter der Tür beginnt die Provinz. Bei der Fahrt auf dem Hindenburgdamm ist man dann vollends aus dem Häuschen, das Watt und die Nordsee vor Augen. Nächster Halt: der Strand von Westerland.

2 Stralsund – Sassnitz

Mehr als nur Kreidefelsen finden Sie auf Rügen! © Getty Images

Über den Bahndamm auf die Insel – das geht auch an der Ostsee. Der Zug zuckelt von Stralsund nach Nordosten auf Rügen zu, vorbei am Hafen von Altefähre, weiter durchs Inselinnere zum Jasmunder Bodden, schließlich an den Rand des Nationalparks Jasmund. Und man erkennt bereits bei der Anfahrt: Rügen hat so viel mehr zu bieten als nur Kreidefelsen.

3 Dresden – Schmilka

Blick über das Elbtal und eine Kette von Sandsteinfelsen bei Schmilka © Getty Images

Auf der einen Seite der bewaldete Hang, auf der anderen der lange, ruhige Fluss: So geht es durchs Elbtal tief hinein in die Sächsische Schweiz. Wer im Zug in Fahrtrichtung links sitzt, hat die beste Sicht auf Wasser und Sandsteinfelsen. Sogar die berühmte Bastei ist durchs Fenster zu sehen, dazu schmucke Orte wie Pirna und Bad Schandau. Auch schön: die Fährfahrt in Schmilka-Hirschmühle über die Elbe.

4 Gera – Weischlitz

Einen Stopp wert: Greiz © Getty Images

Die Bahnstrecke entlang der Weißen Elster überrascht durch üppige Natur und wildromantische Landschaft. Aussteigen lohnt sich, Sehenswürdigkeiten wie das Untere Schloss in Greiz, die Holzbrücke in Wünschendorf und die Talsperre Pirk liegen ganz in der Nähe der Route. Eröffnet wurde sie im Jahr 1875, unterwegs passiert die Elstertalbahn 30 Bahnhöfe, acht Tunnel und 30 größere Brücken.

5 Freilassing – Berchtesgaden

Die Belohnung am Ende der Bahnfahrt: Ein Bad im Königsee © Getty Images

Weidende Kühe, saftige Wiesen, schneebedeckte Gipfel und über allem kreist der Steinadler – wer mit dem Zug quer durchs höchste deutsche Gebirge rollt, sieht am Fenster eine Bilderbuchlandschaft vorbeiziehen. Insgesamt 34 Kilometer geht es vom Bahnhof in Freilassing an den Rand des Nationalparks Berchtesgaden. Am Ende wartet das Bad im nahen Königsee.

6 Radolfzell – Lindau

Der Hafen der kleinen Stadt Lindau © Getty Images

Vielfältig sind die Ausblicke auf dieser 74 Kilometer langen Bodenseegürtelbahn. Das Kulissenwunder umfasst Deutschlands größtes Binnengewässer, aber auch Weinberge, Wiesen, hübsche Ortschaften und Schloss Salem. Bei klarer Sicht sind am Horizont die schneebedeckten Gipfel der Alpen zu sehen. Die Rückfahrt kann dann etwas warten, damit man genug Zeit hat, die Inselstadt Lindau in Ruhe zu erkunden.

7 Freiburg – Donaueschingen

Mit der Bahn über die Ravenna-Brücke © Jürgen Wiesler/ / Picture Alliance

Das Gegenstück zur Marschbahn von Hamburg nach Sylt. Auf dieser Strecke geht es mitunter steil bergauf, zwischen Himmelreich und Hinterzarten etwa überwindet die Höllentalbahn 430 Höhenmeter. Auch die übrigen 76 Kilometer mit neun Tunneln und vielen Brücken führen vor Augen, wozu Ingenieurskunst schon vor rund 140 Jahren fähig war. Besonders beeindruckend: das 224 Meter lange Ravenna-Viadukt.

8 Bingen – Koblenz

Auch am Lorelei-Felsen geht die Fahrt vorbei © Peter Schickert/ / Picture Alliance

Eine Landschaft "wie aus einem Dichtertraum", befand einst Heinrich von Kleist. Und mittendrin eine Bahnstrecke, die 70 Kilometer durchs Unesco-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal führt. Auch an der Loreley fährt man vorbei, von Heinrich Heine 1824 beseelt beschrieben: "Die Lore-Ley" erzählt von einer Traumfrau, die mit ihren Locken allen Männern den Kopf verdreht, dabei ihr goldenes Haar kämmt und ein betörendes Lied singt. Und heute? "This is Germany’s landscape at its most dramatic", dichtet der "Lonely Planet".

9 Koblenz – Trier

Mit dem Blick auf die Rebhänge des Moseltals während der Bahnfahrt Wein genießen © Getty Images

Drink and Drive mal anders: Wer auf dieser Strecke einen guten Moselwein mitnimmt, genießt ganzheitlich: Während draußen vor dem Fenster die Rebhänge vorbeiziehen, verkostet man drinnen das fertige Produkt. Immer weiter mäandern Zug und Fluss in trauter Harmonie durchs Moseltal, ohne dass sich Reisende groß um irgendeine Promillegrenze sorgen müssten.

10 Dortmund – Köln

Einen Besuch wert: Duisburg! © Getty Images

So, genug der Landschaftsschwärmereien, jetzt wird es urban. Alle zehn Minuten eine andere Stadt, dazwischen über Jahrhunderte gewachsene Industriekulisse. Es bietet sich an, unterwegs mal auszusteigen, um Bochum, Essen oder Duisburg zu erkunden. Gegen Ende der Strecke rollt der Zug über den Rhein auf den Kölner Dom zu. Was für ein Finale!