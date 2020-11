Am Sonntag, den 1. November 2020, hat am Terminal 1 des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) der Regelbetrieb mit den ersten kommerziellen Abflügen begonnen. Das Terminal war am Vortag mit der Landung der ersten beiden Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa in Betrieb genommen worden.

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg meldete für Sonntag rund 3000 Fluggäste. Ähnlich viele werden zum Wochenbeginn erwartet. Aufgrund der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise sind die Passagierzahlen an allen deutschen Flughäfen eingebrochen.

"Endlich können wir unseren Flughafen in Betrieb nehmen. Endlich", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bei der Eröffnung am Samstag. Nur einige Dutzend Gäste waren dabei, wegen Corona, aber auch wegen der Geschichte des Projekts mit zahlreichen Managementfehlern und Baumängeln. Der BER ging mit neun Jahren Verspätung in Betrieb.

Große Besucherterrasse auf dem Dach von T1

Auch die Eröffnung lief nicht wie geplant. Die beiden ersten Flugzeuge konnten nicht gleichzeitig auf den beiden Landebahnen aufsetzen. Wegen schlechter Sicht entschied der Tower, dass sie nacheinander landen, erst Easyjet, wenige Minuten später die Lufthansa.

Hunderte Besucher nutzten am Sonntag die Gelegenheit, sich das neue Gebäude von innen anzusehen. Vor allem vor dem Ticketschalter für die Besucherterrasse, von der man einen Blick auf das Vorfeld und Teile der Start- und Landebahnen hat, bildete sich eine lange Schlange. Dort war aufgrund der Corona-Beschränkungen nur Platz für 400 Besucher gleichzeitig.

Am BER eröffnete am Wochenende auch ein Corona-Testzentrum auf der Ebene zwischen dem Flughafen-Bahnhof und der Haupthalle. Betrieben wird es von einem privaten Unternehmen. Das Deutsche Rote Kreuz oder die Charité sind nicht beteiligt. Die Tests sind kostenpflichtig. Bereits am Sonntag bildete sich dort eine lange Schlange.

