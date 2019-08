Berlin, 28.08.19: Der Berliner Nahverkehr ist rekordverdächtig - finden zumindest italienische Forscher aus Turin. Sie haben das öffentliche Verkehrsnetz von 32 Städten in Europa, Nordamerika und Australien analysiert und sagen: In Berlin kommt man mit Bus und Bahn am schnellsten von A nach B. Schneller als in Paris und Kopenhagen zum Beispiel, die auf Platz 2 und 3 des Rankings liegen. Berliner können die Umgebung um sich herum mindestens um 20 Prozent schneller erkunden als andere, heißt es in der Studie. Allerdings haben sich die Forscher für ihre Analyse nur die Fahrpläne angeschaut und nicht mit der tatsächlichen Reisedauer kalkuliert. Neben der Geschwindigkeit des Nahverkehrs haben die Wissenschaftler untersucht, wie gut Menschen durch das Verkehrsnetz miteinander verbunden werden. Andere deutsche Städte außer Berlin fehlen allerdings in der Studie, genauso wie der Vergleich mit asiatischen Metropolen.