von Gunnar Herbst Wer Zeit an der Elbe verbringt, sollte unbedingt Ottensen kennenlernen. Hier ringt die Alternativkultur mit dem großen Geld, bislang erfolgreich.

Es lässt sich gut leben in Ottensen. Man muss das so klar sagen. Das liegt an der Nähe zur Elbe, an den schönen Altbauten und den kleinen Läden, Bars, Restaurants. Das liegt auch an den alternativen Lebensmodellen, mit denen die Bewohner hier sympathisieren, unter ihnen viele bunte, kreative Menschen – und einige, die sich dafür halten. Sie alle mögen das gute Leben. Das weckt Begehrlichkeiten.