In diesem Hotel dreht sich alles um die Wurst. Das erste Bratwurst-Hotel der Welt steht in Rittersbach im Landkreis Roth in Franken und wird vom Metzger Claus Böbel betrieben. Wer auf Schweinereien steht, ist bei ihm in seinem Bratwurst-Hotel an der richtigen Stelle. Denn Böbel lässt Fleischträume wahr werden. Von den Wurst-Tapeten über die Wurst-Kuschelkissen und Wurst-Seife, alles entwarf der findige Metzgermeister selbst und holte sich nur für den Feinschliff eine Innenarchitektin an seine Seite. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, sagt Böbel: „Das besondere an den Zimmern ist das komplette Design. Zum einen ist eine All-over-Bratwurst-Tapete, wie man hier auch sieht. Dann hängen Bratwürste an der Decke, dass das Schlafen unterm Bratwursthimmel nicht nur ein Marketingspruch ist, sondern wirklich real ist, dass ich, wenn ich aus dem Bett nach oben blicke, Bratwürste sehe. Ich habe Kuschelkissen in Bratwurstform. Ich habe eine Seife in Bratwurstoptik und viele kleine Dinge mehr, die den Gast immer wieder im Detail überraschen." Das Bratwurst-Hotel steht direkt neben der Metzgerei. Zur Bratwurst ist es also nicht weit. Mit zum Konzept gehört auch ein Wurstrestaurant im Erdgeschoss des Hotels. Dabei ist klar, was es dort zu Essen gibt: "Es gibt alles aus Bratwurst. Also zum Beispiel ein Bratwurstschnitzel oder anstatt einem Zwiebelrostbraten eine Zwiebelrostbratwurst. Oder eben auch Nachtisch, wie Bratwurstbratapfel oder Bratwursteis. Also es gibt wirklich nur Bratwurst, aber das in jeder Form." Mittlerweile kommen laut Böbel Gäste aus der ganzen Welt ins Bratwurst-Hotel. Insgesamt bietet er sieben Zimmer an und freut sich über eine Auslastung bis in den Sommer hinein. Ein Einzelzimmer gibt es ab 78 Euro pro Nacht, ein Doppelzimmer ab 98 Euro - Frühstück mit Bratwurstspezialitäten natürlich inklusive.