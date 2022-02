Reinhold Palm (1913-1984) war ein Pionier und unermüdlicher Chronist mit der Kamera. Der Pressesprecher und Fotograf leitete ab 1949 über drei Jahrzehnte die Pressestelle der Bundesbahndirektion Frankfurt am Main. Er schuf mit seinen Aufnahmen nicht nur Werbekampgen ("Alle reden vom Wetter – wir nicht"), sondern veröffentlichte seine Fotografien auch in bahneigenen Publikationen wie "Kundenbrief" oder "Pfiff".

Es war das Zeitalter, als die Bahn den Lokomotiven das Rauchen abgewöhnte, die Diesellok V 200 und E-Loks der Baureihen E 10, E 40 und E 103 eingeführt wurde n. Züge wie der "Rheingold", "Komet" oder der "Trans -Europa-Express" galten als die Flaggschiffe der Deutschen Bundesbahn – heute Deutsche Bahn.

Schön früh setzte der Autodidakt Palm auf den Farbfilm, begleitete Filmteams bei Dreharbeiten und dokumentierte mit unhandlichen Mittelformatkameras das Geschehen im Großraum Frankfurt. Teilweise inszenierte er mit Fotomodellen besondere Szenen auf dem Bahnsteig, die später für die Werbung genutzt wurden.

Gleichzeitig hat er im Bild heute schon wieder in Vergessenheit geratene Innovationen festgehalten, wie das "Straßenrollergespann" mit einer Kaelble-Zugmaschine oder eine Kehrmaschine für Gleise. Auch war er bei Besuchen von Ministern und Prominenten mit der Kamera präsent, von Terminen mit Udo Jürgens bis hin zu "Simon Dupree and the Big Sound".

Die Bundesbahn aus der Perspektive eines Insiders

Sein großer Fotoschatz wurde in das Bildarchiv der Eisenbahnstiftung übernommen. Der durch seine unzähligen Eisenbahnbücher bekannte Journalist Udo Kandler hat aus dem Fundus die schönsten Motive für den Band "Faszinierende frühe Bundesbahn - Aus dem Fotoarchiv von Reinhold Palm" ausgewählt, der jetzt im GeraMond Verlag erschienen ist.

Mit dem großformatigen Bildband begeben wir uns auf Zeitreise, zurück in die 1950 bis 70er Jahre. Alle Aufnahmen in dem Buch sind mit kenntnisreichen Bildlegenden versehen, die die Balance zwischen technischer Information und sprachlicher Nostalgie halten – da kommen gerade unter älteren Lesern viel Erinnerungen an frühe Urlaubsfahrten auf, als es noch mit der Bundesbahn in den Urlaub ging.

