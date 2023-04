Barockschloss Mannheim

Der wohl prächtigste und bekannteste Bau der Stadt dürfte das Barockschloss am Rande der Quadrate sein. Es ist nach Versailles das zweitgrößte Barockschloss in Europa. Wer die Prunksäle und das Museum erkundet, kann eine Reise in vergangene Jahrhunderte machen. Mehr