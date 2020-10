Sehen Sie im Video: Auf Sylt geht die Angst vor einem größeren Corona-Ausbruch um.





Auf Sylt herrscht derzeit die Sorge vor einer massiven Ausbreitung des Coronavirus: Ein Corona-infizierter Mann habe nämlich an einer Party im Kreis Nordfriesland teilgenommen, wie das Gesundheitsamt in Husum am Samstag mitteilte.

Der Infizierte habe vor dem Auftreten erster Symptome und einem Test das "American Bistro" in Westerland besucht. Nach seiner Erinnerung seien dort in der Nacht zum 4. Oktober 70 bis 100 Menschen gewesen.

Es wird nun befürchtet, dass sich dieser Vorfall zu einem Superspreader-Ereignis entwickeln könnte. Das Amt bat daher alle Personen, sich bei der Behörde zu melden.

O-TON Peter Schnittgard, Bürgervorsteher Gemeinde Sylt: "Der Aufruf ist gestern schon gelaufen und mit der Bitte, diejenigen, die sich nicht eingetragen haben, ab der Uhrzeit nach 23 Uhr, dass die sich bitte melden und eben "straffrei" wegkommen könnten ohne Gebühren. Das ist ja im Moment viel wichtiger, dass wir verfolgen können, als Strafen auszusprechen. Wichtiger ist, dass wir gesund bleiben."

Wer normalerweise vorsätzlich falsche Kontaktdaten angibt, muss in Schleswig-Holstein seit Ende September 1000 Euro Bußgeld zahlen. Bis Sonntagabend wurde im Kreis Nordfriesland keine neuen Corona-Fälle bekannt.

Mehr