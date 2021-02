Sehen Sie im Video: "Osterarrest von Herrn Kretschmer darf es nicht geben!" – Vermieter von Ferienhäusern vor dem Ruin.









Geneviève Moehlmann, Betreiberin eines Ferienhauses an der Mecklenburgischen Seenplatte, leidet angesichts der weiterhin ausbleibenden Einnahmen. Durch die Auflagen wegen der Corona-Pandemie gibt es zurzeit keine Buchungen. Geneviève Moehlmann versucht allerdings trotz der wirtschaftlichen Krise gefasst zu bleiben: O-TON GENEVIÈVE MOEHLMANN, EIGENTÜMERIN DER FERIENWOHNUNGEN: "Also sagen wir mal einfach so: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, das es Ostern wieder frei vermietet werden kann, das hoffe ich. Ich weiß nicht, in Frankreich sagt man. 'A chaque jour sa peine - also 'an jedem Tag sein Leid'. Und ich glaube, Gedanken werde ich mir viel machen. Kurz vor Ostern, wenn es gesagt wird oder es so ist, dass wir gar nichts machen dürfen. Ich hoffe, dass es nicht so sein wird." Der Einbruch bei den Übernachtungen zeige deutlich die Folgen der Corona-Krise mit wiederholten Beherbergungsverboten. Die fehlenden Übernachtungen und die ausbleibenden Umsätze bedrohen laut Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zahlreiche Existenzen. Denn wie Moehlmann geht es fast allen in der Branche, weiß Daniel Rousta, Präsident des Ferienwohnungsverbands FEWO zu berichten. O-TON DANIEL ROUSTA, PRÄSIDENT DES FEWO-VERBANDES: "Diesen Osterarrest von Herrn Kretschmer darf es nicht geben. Unser Blick geht jetzt auf die Bund-Länder-Gespräche am 3. März, wo die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten zusammenkommt. Und dort muss ein Stufenplan vorgelegt werden für ein Öffnungsszenario. Und in diesem Öffnungsszenario müssen Ferienwohnungen und Ferienhäuser allerspätestens zu Beginn der Osterferien wieder geöffnet werden dürfen. Und zwar, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass es keine Lobby-Anliegen von uns nur, sondern wir sehen da vor allem die gesellschaftliche Bedeutung von Urlaub und Erholung." Die Corona-Pandemie hat die deutsche Tourismusbranche im vergangenen Jahr hart getroffen. Die Zahl der Übernachtungen brach um 39 Prozent auf 302,3 Millionen ein, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dies sei der tiefste Stand seit dem Vorliegen gesamtdeutscher Ergebnisse 1992. Und wegen des womöglich bis 14. März verlängerten Lockdowns sieht der Deutsche Tourismusverband auch für das laufende Jahr bereits jetzt schon ziemlich schwarz.

