Bei einem Städtetrip denken viele an die Großstädte in Deutschland, doch auch abseits der Metropolen tummeln sich in der Bundesrepublik zahlreiche Kleinstädte, die einen Besuch wert sind. Wer sich auf der Landkarte umschaut, findet in jedem Bundesland zahlreiche Städtchen zur Auswahl. Aber wo lohnt sich ein Besuch?

Es ist immer eine gute Möglichkeit, sich von der Auswahl anderer Reisender inspirieren zu lassen. Schließlich werden andere Urlauber und Urlauberinnen nicht umsonst in eine der schönen deutschen Städtchen gefahren sein.

Die beliebtesten Kleinstädte in Deutschland

Das Ferienhaus-Portal "Holidu" hat die beliebtesten Kleinstädte in Deutschland gesucht. Sie haben die Suchanfragen der Suchmaschine Google des letzten Jahres zu Kleinstädten mit weniger als 10.000 Einwohner:innen ausgewertet. In die Auswertung wurden Suchen nach dem Stadtnamen und eine Kombination aus Stadt und Sehenswürdigkeit aufgenommen. Die Stadt mit dem größten monatlichen Suchvolumen ist auf Platz 1 gelandet.

In das Ranking wurden insgesamt 20 Kleinstädte in Deutschland aufgenommen. Wir zeigen die Top Ten in der Bildergalerie und geben dort Tipps für einen Ausflug in die schönen Städtchen Deutschlands.

Wir wollen Ihnen natürlich nicht die komplette Liste der meistgesuchten Kleinstädte in Deutschland nicht vorenthalten:

Das sind die Top 20 der Kleinstädte

Die beliebtesten deutschen Kleinstädte nach monatlichem Suchvolumen mit weniger als 10.000 Einwohner:innen 2023: