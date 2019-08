"Die wilde Endert" in Rheinland Pfalz und der „Zwei Täler Steig“ in Baden Württemberg sind die schönsten Wanderwege Deutschlands. Darüber haben fast 35.000 Wanderfans abgestimmt. Das Wandermagazin hatte seine Leser befragt. -- Es gab die Kategorien Tages und Mehrtagestouren. Die „Wilde Endert“ gehört erster an. Für den „Zwei Täler Steig“ braucht man schon mehrere Tage. -- An einem Tag zu meistern und auf Platz 2 ist der Kaiserstuhlpfad in Baden Württemberg, gefolgt vom Heidschnuckenweg Etappe4 in Niedersachsen. -- Bei den mehrtägigen Touren kam der AhrSteig in Rheinlandpfalz auf den 2. Platz gefolgt vom Habichtswaldsteig in Hessen. -- Das Wandermagazin prämiert jedes Jahr „Deutschlands schönste Wanderwege“ diesmal 14 Halbtages und Tagestouren und 13 Routen, auf denen man mehrere Tage unterwegs ist.