Das sind die zehn besten Seen in Deutschland für Ihren Sommerurlaub

Wenn die Temperaturen steigen, dann zieht es viele Menschen beinahe automatisch ans Wasser. Während die Küstenorte in Deutschland vor allem in den Sommermonaten gerne mal ausgebucht sind, gibt es an den großen Seen im Land oft noch freie Ferienwohnungen und ruhige Plätze, um am Wasser zu entspannen. Aber welcher See ist denn nun der beste für meinen Badeurlaub in diesem Sommer?

Die zehn besten Seen für den Urlaub in Deutschland

Das Ferienhausportal Holidu hat sich das einmal genauer angesehen und die 40 beliebtesten Seen in Deutschland analysiert, um die besten herauszufiltern. Dabei haben sich die Experten die Wasserqualität, die Durchschnittstemperatur des Sees, die Wassersport- und Freizeitangebote und die Schiffbarkeit der Gewässer angeschaut. Die Top Ten des Rankings finden Sie in unserer Bildergalerie.

Quelle:Holidu