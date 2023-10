Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit intensiv daran, das eigene Image zu verbessern. Statt Verspätungen und Zugausfällen will der Konzern in Zukunft für modernes Bahnfahren stehen. Mit dem neuen Innendesign des ICE3neo, das seit 23. Oktober 2023 den ersten Schnellzug schmückt, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung getan.

"Der ICE ist eine Design-Ikone und das Aushängeschild der Fernverkehrsflotte", wird Dr. Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert. "Nun heben wir mit dem neuen Innendesign der Züge auch den Reisekomfort im Fernverkehr auf ein neues Niveau." Der Konzern spricht in diesem Zusammenhang von einer "neuen Ära des Reisens".

Mehr Barrierefreiheit und Komfort

Konkret können sich die Fahrgäste in Zukunft zum Beispiel auf neue Sitze mit mehr Verstellmöglichkeiten, angenehmen Stoffen und modernen Farben freuen. Mehr Funktionalität verspricht sich der Konzern zudem durch eine zusätzliche Tablethalterung und Kleiderhaken an jeder Rückenlehne. Auch die Barrierefreiheit in den neu gestalteten Zügen steigt: Die Sitze sind mit Blindenschrift markiert und die Rollstuhlfahrer-Rampe modernisiert.

Der jetzt vorgestellte ICE3neo ist der 17. seiner Art, der innerhalb eines Jahres auf die Schiene gekommen ist. Nachschub ist bereits unterwegs."Ab November rollt alle 16 Tage ein kompletter 8-teiliger ICE 3neo aus unserem Werk in Krefeld", sagt Michael Peter, CEO Siemens Mobility dazu. Bis 2028 folgen insgesamt weitere 73 Züge im neuen Innendesign, das bereits jetzt zahlreiche DB-Reisezentren und DB-Lounges schmückt.

Quelle: Deutsche Bahn