In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde die Wellness-Hotellerie von der Pandemie hart getroffen. Durch den monatelangen Lockdown brach das Geschäft zusammen, Kurzarbeit war angesagt, und viele Mitarbeiter mussten sich eine andere Tätigkeit suchen.

"Die Lage ist skurril: Die Gäste strömen zurück, sind bereit gutes Geld auszugeben, aber es fehlt an allen Ecken und Enden an Mitarbeitern", sagt Christian Werner, der Herausgeber des"Relax Guide 2022" anlässlich des Erscheinens der 21. Ausgabe. Der Personalmangel sei nicht nur bei Service- und Gastro-Mitarbeitern, sondern auch bei Gesundheitsdienstleistern für Massagen oder Kosmetik der Fall. In einigen Häusern kehrte sogar bis zu einem Drittel des Personals nicht mehr aus der Kurzarbeit zurück.

Den damit einhergehenden Qualitätsverlust bekommen jetzt die Gäste zu spüren. "Speziell beim Service und in der Küche, in einzelnen Fällen glaubten wir sogar, das Hotel kaum wiederzuerkennen", so Werner. Für die Neuausgabe der "Wellness-Bibel" wurden 1181 Hotels mit Wellness und Gesundheitsangeboten unter die Lupe genommen.

Zwei neue Trends in der Wellness-Hotellerie

Die Tester und Testerinnen bemerkten positiv, dass die Gastgeber der Regionalität und Nachhaltigkeit im Vergleich zu den Vorjahren einen viel höheren Stellenwert einräumen. Das beginnt auf der Speisekarte mit Fleisch und Gemüse von Biobauern bis hin zum Wechsel auf Naturprodukte bei der Kosmetik.

Auch hätten die "die künstlich-üppigen Spa-Landschaften" an Reiz verloren. "Wald und Wiesen sind die neuen Wohlfühloasen. Wir beobachten seit Jahren, dass die Gäste immer mehr die Fitnessräume der Wellnesshotels verlassen und sich stattdessen in der freien Natur bewegen wollen“, erklärt Werner.

Bis zu 20 Punkte und vier Lilien als Auszeichnung

Wie immer werden in das Ratgeberbuch nur Häuser aufgenommen, die mit mindestens 13 von maximal 20 Punkten bewertet werden. Von den vorausgewählten Wellness-Hotels wurden nur rund zwölf Prozent mit zumindest einer Lilie ausgezeichnet. Keines von diesen musste aufgrund der Corona-Krise schließen. "Das zeigt, dass am Ende des Tages doch die Qualität siegt", so Werner.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke stellen wir alle Hotels vor, die in dem Ranking mit drei Lilien ("hervorragend") und vier Lilien ("Spitzenbetrieb" bei 19 Punkten, "Höchstnote" bei 20 Punkten) abgeschnitten haben.

Weitere Informationen zu allen mit einer "Lilie" ausgezeichneten Häusern finden Sie unter www.relax-guide.com

