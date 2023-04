Deutschlands Dichtern und Denkern auf der Spur: 9 besondere Orte mit Geschichte

Seien wir mal ehrlich: meistens betrachten wir die Orte, die wir besuchen, recht oberflächlich. Wir betrachten das Offensichtliche, ohne die Geschichte hinter den Sehenswürdigkeiten einer Stadt zu kennen oder ohne uns Gedanken darüber zu machen, welche Erlebnisse andere Menschen an den gleichen Orten bereits hatten.

Dabei beherbergen Deutschlands Städte allerhand erzählenswerte Geschichten. Sie waren Schauplatz von historischen Ereignissen, waren der Ort, an dem berühmte Dichter und Denker zu Erwachsenen wurden und erinnern auch heute noch an längst vergangene Zeiten.

Die Autor:innen Britta Mentzel, Silke Martin und Axel Pinck haben sich das einmal genauer angesehen und 60 unbekannte Orte in Deutschland herausgesucht, die mit bekannten Persönlichkeiten in Verbindung stehen. Einen kleinen Einblick in die vielen Secret Places berühmter Menschen in Deutschland bekommen Sie in unserer Bildergalerie.