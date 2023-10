Die zehn beliebtesten Reiseziele zum Herbstwandern in Deutschland

Angenehme Temperaturen, farbenfrohe Wiesen und Wälder und jede Menge Orte, die es zu entdecken gilt: der Herbst ist die perfekte Jahreszeit für einen Wanderausflug. In Deutschland gibt es sehr viele Ausflugsziele für Wanderer, zwischen Wasser und Bergen ist alles dabei. Wer seine Wanderlust stillen möchte, steht also vor der Qual der Wahl.

Laut einer aktuellen Analyse des Reiseportals Booking.com haben die Deutschen allerdings klare Favoriten, wenn es um die Wahl ihres Wanderziels geht. Die Reisexperten der Buchungsplattform haben im Oktober untersucht, wie viele Empfehlungen für "Wandern" es für einzelne Orte in Deutschland gab. Darauf basierend haben sie ein Ranking mit den beliebtesten Reisezielen fürs Wandern der Übernachtungsgäste erstellt. Das Ergebnis finden Sie in Form der Top Ten in unserer Fotostrecke.

Beliebteste Wanderziele ausländischer Touristen

Aber nicht nur inländische Empfehlungen wurden bei der Analyse berücksichtigt, auch die Eindrücke von ausländischen Touristen. Das Ranking unterscheidet sich minimal, deshalb finden Sie folgend noch einmal die Top Ten der Wanderfans aus dem Ausland:

Garmisch-Partenkirchen, Bayern Oberstdorf, Bayern Braunlage, Niedersachsen Wernigerode, Sachsen-Anhalt Bad Schandau, Sachsen Berchtesgaden, Bayern Füssen, Bayern Schönau am Königssee, Bayern Grainau, Bayern Bodenmais, Bayern

Quelle: Booking.com