Ausrufezeichen und Großbuchstaben werden im Internet ja gerne als Schreien oder mindestens als Ausruf mit Nachdruck verstanden. Von diesem Stilmittel hat nun auch die deutsche Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär Gebrauch gemacht. Weil sie über ihre Zugreise offenbar mächtig sauer war, zückte die CSU-Vizechefin ihr Smartphone und verfasste auf Twitter eine Beschwerde in Richtung der Deutschen Bahn.

Wenn der Platz, den Du reserviert hast (mal wieder!) nicht da ist, weil (erneut!) der zweite Zugteil fehlt, dann nervt das langsam @DB_Presse... Und die Klima ist natürlich auch ausgefallen... pic.twitter.com/N9BMZ0Nehw — Dorothee Bär (@DoroBaer) August 15, 2018

Das alles passierte am Mittwochnachmittag. Mit einem Foto ihrer schwarzen Schuhe, die sie gegen einen Mülleimer eines ICE-Zuges stemmt, schrieb Bär unter anderem: "Wenn der Platz, den Du reserviert hast (mal wieder!) nicht da ist, weil (erneut!) der zweite Zugteil fehlt, dann nervt das langsam." Dazu sei auch noch die Klimaanlage ausgefallen.

Twitter-User machen sich über Dorothee Bär lustig

Fast jeder Deutsche, der schon öfter mit der Bahn gereist ist, kann von solchen Ereignissen berichten. Zugausfälle, zu heiße Zugabteile und Fehler bei Reservierungen beschäftigen täglich tausende Bahnreisende. Und nicht wenige sehen die Politik in der Pflicht. Deshalb hatten wohl auch nur wenige Twitter-User Verständnis für Bärs Rüffel gegen die Deutsche Bahn. Viele machten sich stattdessen offen über die CSU-Politikerin lustig. So merkte dieser User zum Beispiel an, dass ausgerechnet die CSU – die Partei von Bär – seit fast zehn Jahren das Verkehrsministerium anführt.

Zu welcher Partei gehörten die Verkehrsminister seit 2009? Gerüchte sagen alle von der CSU.

Und Sie so? — Aegidius🍷 (@aegidius) August 15, 2018

Dieser User hingegen machte darauf aufmerksam, dass die Deutsche Bahn doch zu 100 Prozent dem Bund gehöre. In Richtung der Digitalministerin fügte er deshalb flapsig an: "Vielleicht ließe sich da ja was machen..."

Ich habe ja gehört, der Bund hat einen nicht ganz kleinen Einfluss auf die Deutsche Bahn. Vielleicht ließe sich da ja was machen... Solidarische Grüße aus der übervollen S-Bahn! — 🌻 Pascal Striebel 🏳️‍🌈 (@PascalStriebel) August 15, 2018

Und dieser aufmerksame Twitter-User unterstellt der CSU-Politikerin sogar eine Art Mitschuld an der Misere. Schließlich sei sie selbst ein paar Jahre Staatssekretärin im Verkehrsministerium gewesen.

Gerüchteweise war die Urherberin der Kritik sogar ein paar Jahre lang selbst Staatssekretärin im entsprechenden Ministerium. — Marco Zim (@marco_zim) August 15, 2018

Schlichtungsversuch der Bahn scheitert

Einem Twitter-Dialog mit dem Social-Media-Team der Bahn ging die Staatsministerin auf Twitter gekonnt aus dem Weg. Sie wollte – vielleicht auch aus Sicherheitsgründen – zumindest keine Angaben zu ihrer Zugverbindung machen.

Das ist für heute irrelevant. Das passiert ständig und sollte in Zukunft abgestellt werden. Das ist ja kein Zustand. https://t.co/DAeCzL6rMi — Dorothee Bär (@DoroBaer) August 15, 2018

Und zu guter Letzt bekam dann natürlich auch noch die Deutsche Bahn selbst ihr Fett weg.

Die Frage ist doch eher: Seit wann gibt es Netz? In einem Zug?? Das andere ist ja (leider) nichts neues. — Stefan (@StefanH2227) August 15, 2018

"Seit wann gibt es Netz? In einem Zug??" – dieser User fand es eigenartig, dass Frau Bär überhaupt Empfang in einem ICE-Zug hatte.