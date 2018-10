Der Brand am ICE in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz ist gelöscht, aber was das Feuer ausgelöst hat, war am Freitagnachmittag noch unklar. In dem Zug auf der Fahrt von Köln nach München war es nach Angaben der Bahn in einem der Wagen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der ICE 511 befand sich da gerade auf Höhe der Ortschaft Dierdorf, wo Christian Altenhofen von der Bundespolizei am Freitagvormittag auch die Presse informierte. "Ein Bundespolizist, der sich im Zug befand, hat die Rauchentwicklung festgestellt und sofort den Nothalt eingeleitet und auch die Evakuierung des Zuges organisiert, natürlich gemeinsam mit dem Fahrpersonal." Die etwa 500 Reisenden hätten den Zug sicher verlassen können, sagte der Bahn-Sprecher Achim Stauss in Berlin. "Sie wurden von örtlichen Hilfskräften und unserem Personal betreut, konnten dann auch mit Sonderbussen nach Montabaur gebracht werden und haben inzwischen ihre Fahrt fortgesetzt auf der Schiene mit einem Sonderzug ab Montabaur." Der Brand griff auf einen zweiten Wagen über, beide Waggons brannten komplett aus. Die Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt bleibt nach Angaben der Bahn mindestens über das Wochenende gesperrt. Reisende müssen sich auf Zugausfälle und erhebliche Verspätungen einstellen. "Wir haben eine Umleitungsstrecke auf der alten Rheinstrecke, nämlich über Mainz und Koblenz. Die Fahrt mit diesen Zügen dauert dann etwa 80 Minuten länger. Wir bringen die Fahrgäste also ans Ziel, wenn auch leider nicht in der geplanten Reisezeit." Zugbindung für die Reisenden werden aufgehoben. Die Fahrgäste des betroffenen ICE 511 sollen laut Bahn entschädigt werden.