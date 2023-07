Flughafencheck 2023: Das sind die (un)sichersten Airports in Deutschland

von Leonie Zimmermann Die Urlaubszeit ist da und die Flughäfen voll. Aber welcher deutsche Airport ist eigentlich am sichersten? Diese Frage hat sich auch die Pilotengewerkschaft gestellt – und 28 deutsche Flughäfen unter die Lupe genommen. Das Fazit: Fliegen in Deutschland ist sicher – aber es gibt Unterschiede.

Deutschland ist ein Flugland, daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Und selbst die Klimakrise hält viele Menschen nicht von einer Flugreise ab. Alleine im ersten Quartal dieses Jahres wurden laut dem Deutschen Flughafenverband ADV an allen deutschen Airports rund 35 Millionen Passagiere gezählt. Umso wichtiger ist die Sicherheit an deutschen Flughäfen. Und um die steht es laut dem aktuellen Flughafencheck der Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" besser denn je.

Das Fliegen von und nach Deutschland wird insgesamt immer sicherer. Aber welcher Flughafen ist dabei am besten? Das haben die Experten untersucht – und aus den 28 größten Airports Deutschlands die sichersten herausgefiltert. Grundlage für das Ranking waren vor allem drei Kriterien: Runway Exkursion (verhindern vom Abkommen von der Landebahn), Runway Incursion (stabiler und präziser Anflug möglich) und Taxi Occurence (Möglichkeit von vertikalem und horizontalem Anflug). Auf Basis der Kriterien, die für einen sicheren Flug aus Pilotensicht elementar sind, hat die Gewerkschaft Noten vergeben und die sichersten und unsichersten Airports ermittelt.

Das sind die sichersten Flughäfen Deutschlands 2023

München Leipzig Stuttgart Bremen Erfurt Köln-Bonn Kassel-Calden Frankfurt Hahn Münster/Osnabrück Karlsruhe/Baden-Baden

Aber es gibt natürlich auch die Kehrseite der Medaille: die Airports, die am schlechtesten abgeschnitten haben. Das Schlusslicht ist in diesem Jahr der Flughafen Düsseldorf-Weeze. Nur knapp davor landen Mannheim, Lübeck und Saarbrücken. Aber auch, wenn die Airports nicht zu den sichersten des Landes gehören, sind sie nicht gleich unsicher. Alle Flughäfen in Deutschland haben die Mindestanforderungen für einen sicheren Flugverkehr übertroffen.

Quelle: Flughafencheck der "Vereinigung Cockpit", Flughafenverband ADV